Cочинение «Прабабушка – боец тыла»

Утром 22 июля 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие люди уходили на фронт, оставляя родной дом и семью, чтобы защитить нашу Родину от фашистов. Из нашей семьи в Великой Отечественной войне участвовала моя прабабушка – Сагындыкова Раиса Садершагитовна. Она родилась 7 сентября 1920 году в деревне Каширово Альметьевского района. Когда началась Великая отечественная война, ей было двадцать один год. Её можно назвать бойцом тыла. Прабабушка работала в деревне Каширово учительницей и разнорабочим в колхозе. Всех мужчин забрали на войну, и всю тяжелую работу выполняли женщины, дети, бабушки и дедушки.

Как рассказала мне прабабушка Раиса, время было очень тяжелое, не было еды, ходили по дворам и собирали продукты, одежду – под девизом «Все для фронта, всё для Победы!». Но работники тыла не сдавались. Они знали, что каждый их рабочий час – это пуля в сердце фашиста.

В этом году Великая Отечественная война принесла очень много жертв. Ушли на фронт и не вернулись многие отцы, матери и сыновья, а сколько человек погибло и в тылу!

Сейчас мы живем благодаря тем, кто воевал с фашистами, защищая Родину. Мы должны быть благодарны героям Великой Отечественной войны за мирное небо у нас над головой.