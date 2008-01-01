Cочинение «Право на уважение»

2008 год объявлен годом семьи. В нашей стране, благодаря поддержке государства, появляется все больше молодых семей. Чем больше создается семей, тем больше рождается детей.

Наверное, не зря говорят, что семья - это ячейка общества. Современное общество требует от человека многое - образование, здоровье, активности, участия. Но личностные качества, моральные представления, уважение к себе и окружающим, все это мы получаем от самых близких людей. Поэтому ребенок может полноценно развиваться только в семье.



20 век подарил нам самые важные документы, касающиеся ребенка, его прав - Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка. В них заявлено, что ребенок имеет право на жизнь, семью, образование, охрану здоровья и т. д. Но без любви, внимания, понимания, уважения не вырастить настоящего человека.

Великий польский педагог Януш Корчак в своем очерке "Право на уважение" высказывает замечательные мысли, прежде всего, обращаясь к взрослым, о том, что для детей очень важно быть услышанными, понятыми.

Взрослые считают, что ребенок еще не человек, а человечек. "Он еще маленький", - говорят взрослые о ребенке и думают, что все радости, желания, горести у ребенка, как и он, - маленькие.

Ребенок маленький и беззащитный, взрослому надо наклониться к нему, стать вровень, чтобы понять и услышать его.

Ребенок не только мал, но и слаб. Взрослый может поднять его на руки, подбросить к потолку, усадить на стул вопреки его воле, остановит, если взрослому кажется, что малыш сильно разбежался, а не послушается - дернуть или шлепнуть. "Стой здесь, не трогай, отдай, отойди, не мешай, замолчи", - приказывает взрослый ребенку. Ребенок пытается сопротивляться, а поняв, что это бесполезно, уступает и смиряется.

Кто бы осмелился ударить, толкнуть или одернуть взрослого или родителя? А вот сам взрослый и родитель все может. Перед слабым не мудрено сильным быть. Ребенок беззащитен не только перед взрослым, но и перед детьми, которые старше его. Ребенка могут обмануть, побить, унизить и не ответить за это.

Человеческая цивилизация развивается. Изменяется мир. Человек становится другим. Не нужно ему теперь с помощью физической силы добывать себе еду, не нужна она ему для захвата земель и морей, на смену пришел разум и интеллект. Идут годы поисков, открытий, возникают новые школы, выходят новые труды, и в жизнь взрослых входят дети. Ребенок многого не знает и не понимает. Он пытается осмыслить этот странный мир. А взрослые пытаются разрешить неразрешимое: как накормить всех, какую и кому дать работу, как удержать людей в мире и согласии, как защитить от чужой воли и безумия человеческую личность, как сделать жизнь на планете счастливой и спокойной. Как создать мировой порядок и научиться понимать друг друга. Политики и законодатели требуют и решают, но пока еще не пришли к совершенству.

И взрослые решают за детей, не спрашивают их согласия, не считаются с их мнением, не считаются с их желаниями, ребенок еще мал и глуп. А малыш семенит со школьными книжками в портфеле и чувствует, что где-то рядом, но без его участия происходит что-то важное и удивительное и оно предопределяет все его успехи и промашки, заставляет его к чему-то стремиться, награждает и наказывает.

Цветочная завязь станет плодом, цыпленок - петухом или курицей. Все заботы и хлопоты хозяев оправдаются, из них будет прок. А что выйдет из ребенка? Станет ли он опорой родителям на старости лет, ведь в жизни есть и плохие дороги, и хорошие, а вдруг ребенок пойдет по неправильной? Тогда что?

Вот и разберитесь, пойдет ли ребенок по правильному пути. Может после того, как родители просто не дают своему ребенку участвовать в семейных вопросах, он замкнется в себе и, постоянно будет зависеть от родителей?

Я считаю, что право на уважение это способность взрослых выслушивать мнение ребенка, совместно обсуждать вопросы и проблемы, касающиеся самого ребенка. Очень часто от того, нарушается ли это право в семье, формируется личность ребенка, его характер, мнение об окружающем мире и людях.

В чем суть этого права?

Статья 57 Конвенция ООН о правах ребенка и Семейный кодекс РФ предусматривают право ребенка свободно выражать свое мнение. Закрепление этого права подчеркивает, что в семье ребенок является личностью, с которой следует считаться, особенно при решении тех вопросов, которые непосредственно затрагивают его интересы.

Указания на минимальный возраст, начиная с которого ребенок обладает этим правом, в Кодексе не содержится. В Конвенции ООН о правах ребенка закреплено, что такое право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои мысли, желания.

Когда ребенок достигнет достаточной степени развития для того, чтобы это сделать, он вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, в частности, при выборе образовательного учреждения, формы обучения и т. п. С этого же времени он имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, непосредственно его касающегося, затрагивающего его интересы.

Правовое значение и учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, обязательны. Ребенок в этом возрасте еще не обладает достаточной зрелостью. Хотя он и сумеет сформулировать свое мнение, но не обладает еще способностью осознать свои собственные интересы.

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