Cочинение «Православие в России»

" И сошлось людей без числа: вошли в воду и стояли одни по шею, другие по грудь. . , малых держа на руках. Священники же стояли, творя молитвы. . . Владимир же рад был, когда познал Бога сам и люди его, и воззрев на небо изрек: "Боже, сотворивший небо и землю! Прими этих новых людей. . . " Днепр стал крестильную купелью для нашего народа. Так сбылось пророческое предсказание апостола Андрея Первозванного, еще на заре христианства провидевшего будущее Киевской земли: " Видите ли горы эти? " На этих горах воссияет благодать Божия и встанет великий город, и церкви многие воздвигнет Бог ".



В той сложной иерархии государств, которую представлял собой средневековый мир, Русь после крещения заняла новое, высокое место. Совершенно по-новому, более широким потоком вливаются и глубже проникают в жизнь христианской Руси блага византийской христианской культуры. Вечные основы европейской культуры, те античные-римские и эллинские-начала, хранительницей которых была Византия, открываются Руси вместе с воспринятым из Византии христианством. С ним Русь воспринимает из Византии первоосновы богословской и философской мысли, первые элементы образованности, литературы и искусства, основные правовые нормы и политические идеалы. Здесь начало того процесса, который, возвысив Русь, подготовил ее к принятию великого христианского наследия, а позднее, после падения старой империи, поставил Московское царство во главе православного мира. Тринадцатиглавый Софийский собор в Киеве был сооружен в первой половине XI века в период расцвета Киевской Руси при великом князе Ярославе Мудром.



О Софии Киевской первый русский митрополит Илларион писал: ". . . (Ярослав) создал Дом Божий великий и святый. Церковь сия заслужила удивление и славу всех окружающих народов ". Здесь митрополит Илларион обратился к православному народу со своим знаменитым "Словом о законе и благодати ", здесь принимали послов, у храма собирались киевские народные веча, здесь писалась древнерусская летопись и была собрана первая в Древней Руси библиотека, здесь до сегодняшнего дня сохранились гробницы святой равноапостольской княгини Ольги и самого храмоздателя - Ярослава Мудрого.



В Киевской Руси, где поднялись к небу храмы и утвердилась православная вера, появились и первые ее подвижники - преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Вселившись в пещеру на холме Киевском и засветив Господу свечу в подземном храме, они положили начало иноческому подвигу, а основанная ими и прославленная в последующие века Киево-Печерская Лавра стала главной святыней Православия в Киевской Руси.



Преподобный Нестор, постриженник Феодосиев, вошедший в историю, как первый русский летописец, оставил нам свое свидетельство о Киево-Печерском монастыре: "иные построены златом и серебром, а монастырь Феодосиев - его слезами и молитвою ". Сюда приходили избранные, оставившие земное ради небесного. Среди них преподобный Илья (Илья Муромец) - святовитязь, прославленный в русских былинах богатырь, при конце жизни принявший иноческий постриг в Киево-Печерской Лавре, и премудрый в своем деле художник - иконописец Алипий, Нестор - летописец и двенадцать цареградских каменоздателей, построивших Успенский собор, и множество святых и праведников, нетленные мощи которых покоятся здесь и по сей день.



С благословения двух великих стрцев печерских - Антония и Феодосия, их начинанием и радением выросло великое древо киевского монашества, прцветшее богоугодными делами и чудесами его великих святых. " И по всей земле нашей монастыри на горах и черноризцы явишася".



И во все последующие времена православные монастыри были училищами Христианской веры, средоточием духовной жизни, праведности и благочестия.



В монастырской жизни каждый несет послушание на том месте и в том деле, к которому он более всего призван.



В иконописи и архитектуре возникла на Руси самобытная школа, связанная с национальным характером, с народно-религиозным пониманием " меры и красоты ".



Первые века становления христианства на Руси были временем рождения отечественных форм его понимания, выраженного в красках, в камне, в слове.



В отличие от западного образования, получившего еще до христианства целую систему культурных и философских начал от времен языческого Рима, наша отечественная образованность, кроме самобытных народных взглядов, имела единственным источником Священное Писание, окруженными многими богодухновенными трудами Отцов Вселенной Православной Церкви. Богослужения и книги Священного Писания, в отличие от Запада, Русь, благодаря подвигу славянских первоучителей святых Кирилла и Мефодия, изначально получила на родном, понятном языке, переведенным с греческого.



Книги священного писания и толкования к ним святых Отцов Церкви Православной и стали основой христианского мировоззрения, просвещения умственного и нравственного воспитания народа. С той древней поры и на столетия сохранилась в русском народе доверчивое и благоговейное отношение к книгам.



Со скорбью повествуют древние летописи о мученической кончине двух братьев, младших сыновей киевского князя Владимира, князей Бориса и Глеба. Первые русские святые были названы страстотерпцами. Они первыми на Руси повторили подвиг Христа Спасителя, добровольно и с кротость приняли на себя мученический венец. А как известно из истории, первые святые как бы указывают, преобразуют путь своего народа.



Так, в X веке был предсказан век XX, когда Русская Православная Церковь, миллионы верных ее чад добровольно и с кротостью совершили свой крестный путь на Голгофу. И первые спасали последних, ибо не бывает напрасной перед Богом кровь христианских мучеников.



Подвиги святых и подвижников всегда противостояли окружающему злу. С первых веков христианства на Руси они указывали собой тот путь христианского смирения, терпения и любви, который был необходим в начавшихся в XII веке раздорах и княжеских междоусобицах.



По преданию, пораженная стрелами в битве новгородцев с суздальцами, икона Знамения Божей Матери истекла кровью. Но никто не внимал призыву благоразумия: "Зачем ссоримся между собой, зачем губим русскую землю?! ".



Сын Юрия Догорукого князь Андрей Боголюбский свой стольный град Владимир как первопрестольную столицу для всей Руси. Построенный трудами боголюбивого князя, храм Успения Пресвятой Богородицы остался непревзойденным шедевром церковного зодчества.

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