Cочинение «Православие, язычество, иконопочитание»

"Икона" в переводе с греческого означает "образ". Когда некоторая реальность отражается в другом материале - это образ. Отпечаток, оставленный перстнем в сургуче или воске это образ. Моя память о каком-то событии - это образ. Отражение другого человека в моем сознании и моих глазах - это образ. Слово, которым обозначается предмет - это образ: любое слово есть не вещь, но символ вещи, ее отображение в моей речи. Человек неизбежно живет в мире образов. Даже стол, который я вижу перед собой, дан мне как образ (мое сознание непосредственно работает с образом стола на сетчатке моего глаза) . И вся культура - от музыки до скульптуры, от литературы до живописи, есть образ. Тем самым вся культурная деятельность человека есть научение жить в мире неизбежных образов. В этой школе у человека должно развиться ожидание того, что реальность многомернее и сложнее своих образов, и в тоже время смирение с тем, что познание мира без посредства образов вообще невозможно.



Как же тогда понять четвертую из десяти Моисеевых заповедей - "не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли"? Именно напоминая эту ветхозаветную заповедь, протестанты укоряют православные иконы. То, что я сказала абзацем выше - философия. Они же приводят цитату Писания. Как совместить философию и богословие? Какой сделать выбор?



Так вот, философски очевидно, что человек не может не создавать образов - суть же заповедей не в запрете на создание образов, а в том, чтобы из этих неизбежных образов не делать себе кумиров. И Моисей ясно понимает смысл запрета: "не поклоняйся им и не служи им". Изображение не должно восприниматься в качестве Бога это верно. В частности, человек должен помнить, что и тот образ Бога, который он имеет в своем уме, не есть Сам Бог. Можно не иметь икон и быть идолопоклонником - ибо кумир будет всажен в сердце человека, Можно спутать реальность текста Писания и реальность того Бога, о котором оно говорит. Верно, в православном мире можно встретить людей, которые относятся к иконе, как к кумиру - но разве в мире протестантском нет людей, которые Библию превратили в предмет своего профессионального изучения, а живого Бога забыли?



Кстати, Библия тоже есть икона. Просто образ Творца она передает не красками, а словами. Любая проповедь предлагает некоторый образ Бога, некоторое представление о Боге, для того, чтобы человек обратил свой сердечный взор к самому Создателю. Но тоже делает и икона. Седьмой Вселенский Собор, установивший иконопочитание, ясно сказал: глазами взирая на образ, умом восходим к Первообразу. Более того, Ветхий Завет есть икона Нового Завета "образ настоящего времени", "тень будущих благ". События Священной истории иконичны.



Первым же иконописцем был сам Бог. Его Сын - "образ ипостаси Его".



Бог же создал человека как свой образ в мире (в греческом переводе - как икону) .



Тайну иконы раскрывает такой литургический обряд, как каждение: в храме священник при каждении кланяется и кадит и людям и иконам. Это два вида образов. В человеке образ Божий есть личность, разум, способность к творчеству и свободе.



Почитая в другом образ Бога, я почитаю его свободу и Богосыновнее достоинство, те Дары, которые Господь дал моему брату. Я могу не видеть этих даров, могу с осуждением или презрением, с холодным равнодушием относиться - на уровне эмоций - к этому человеку. Но догмат напоминает моему разуму: в этом человеке, в каждом человеке, не меньше тайны, чем в тебе самом. Почти же не его дела в мире, почти Божие дело в нем - образ, подаренный ему Богом. Или если я поклонился при встрече человеку, я тоже совершил языческий обряд? Но тогда Соломон был язычником, ибо даже будучи царем, кланялся своим гостям. И Авраам - ибо кланялся и он народу. И значит, опять нам нужно вспомнить то, что сказал Седьмой Собор об иконе: есть поклонение, как всецелое служение - и оно надлежит только Богу, и есть поклонение, как почитание, как воздание чести - и оно возможно по отношению к образу. Иначе четвертая заповедь Моисея войдет в прямое противоречие с пятой: "Чти отца твоего и матерь твою". И в четвертой заповеди: "Чти день субботний". Итак, все, что вышло из рук Бога и все, что напоминает нам о Нем достойно благодарения и почитания. И если человек творит себе памятные знаки, образы, для того, чтобы свой ум чаще обращать к Единому Творцу - где же здесь язычество? То же ли самое - Бог и те заповеди, которые Он дал Моисею? Нет. Но как же пророк Исаия восклицает - "И на закон Его буду уповать". Не язычник ли Исайя, раз уповает на закон Божий, а не на Бога? А вот Давид признается - "как люблю закон Твой". Как же смеет он религиозно любить что-то, помимо Бога? И уж не нарушает ли заповедь "Богу одному поклоняйся" тот же Давид, когда говорит: "поклоняюсь святому храму Твоему". Конечно, нет, ибо все, что напоминает о Боге, достойно благоговейного Отношения.



Свой образ благочестия нельзя навязывать другим - но и подозревать в других худшее без всякой попытки понять мотивы их действия является ничем иным как фарисейством. Можно быть христианином и жить по Евангелию, не почитая живописных изображений (православные, молясь в лагерных бараках, где не было икон Христа, не переставали быть православными) .



Нос главной заповедью Евангелия - заповедь любви - трудно совместима практика обвинений других христиан в язычестве только за то, что они иным путем выражают свое благоговение перед Единым Господом.

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