Cочинение «Предромантизм в Англии»

Во второй половине XVIII в. обострились противоречия в развитии капитализма в Англии. В общественной мысли начинают возникать сомнения во всесилии просветительского культа разума. Кризис просветительской философии обозначился в Англии раньше, чем в других странах. Новые тенденции в общественной и культурной жизни стимулировали развитие нового литературного течения - предромантизма (или преромантизма). Предромантизм явился переходной и подготовительной стадией в становлении романтизма как реакции на просветительство.



В предромантизме появляются черты, отличающие его от классицизма и сентиментализма. Рационалистической эстетике классицизма противостоит поэтизация эмоционального начала. Однако изображение чувств здесь уже иное, чем в литературе сентиментализма.



Предромантизм предпочитает таинственность и загадочность страстей чувствительности сентименталистов. Уход от современной цивилизации на лоно природы также выражается по-иному. В сентиментализме естественная жизнь раскрывается в обыденных формах современного быта; в предромантизме - это перемещение в чужие страны или далекое прошлое, в средневековье, и оно раскрывается в живописных формах, в необычных готических очертаниях. В литературе предромантизма исключительные приключения героев развертываются на фоне развалин средневекового замка, диких утесов и т. п. Характерной чертой предромантизма является интерес к фольклору, обращение к скандинавским и кельтским легендам, к памятникам национальной английской культуры. Во второй половине XVIII в. был опубликован ряд сборников старинных народных песен, подготовленных к изданию Макдональдом, Перси и другими.



Большой известностью пользуются «Сочинения Оссиана, сына Фингала» (The Works of Ossian, the Son of Fingal, 1765). Поэмы Оссиана были переработкой кельтского эпоса, осуществленной в духе предромантизма Джеймсом Макферсоном (James Macpherson, 1736-1796). Макферсон перенес место действия в Шотландию. Герои поэм - доблестный воин Фингал и его сын бард Оссиан живут в королевстве Морвэн, в замке Сельма, среди суровой шотландской природы. Шумят горные потоки, завывает ветер, спускаются сумерки, светит луна. Таков общий колорит пейзажных описаний поэм. Песни Оссиана проникнуты грустным настроением, лирическое начало преобладает в них над эпическим.



Уже современники сомневались в подлинности песен Оссиана, изданных Макферсоном; тем не менее эти песни пользовались успехом и оказали воздействие на творчество романтиков. Песнями Оссиана увлекались Байрон и Гёте. В России интерес к ним проявили Державин, Карамзин, Озеров, Жуковский, Пушкин.



Стилизацией в духе средневековья было творчество видного поэта предромантизма Томаса Чаттертона (Thomas Chatterton, 1752-1770), покончившего самоубийством, когда ему было 18 лет. Чаттертон воссоздавал в своих стихах жизнь Бристоля XV в. Стихи были написаны на средневековом английском языке и приписаны вымышленному автору Томасу Роули. В балладе «Бристольская трагедия» (Bristowe Tragedie, 1768) Чаттертон воспевает мужество Чарлза Бовдина, осужденного королем Эдуардом на смерть. Накануне казни Чарлз Бовдин произносит слова, обличающие деспотизм короля Эдуарда:



Недолго царствовать тебе, Страною управлять: Нет, тираническую власть Край будет проклинать.



(Пер. М. В. Талоеа)



Судьба Томаса Чаттертона стала в глазах романтиков символом трагической участи поэта в современном обществе. Ему посвятили свои стихи Вордсворт, Колридж, Ките; французский писатель Альфред де Виньи написал драму «Чаттертон» (1835).



Предромантизм создал готический роман, который называют также «черным романом», или «романом ужасов». Авторами готических романов были Горэс Уолпол, Клара Рив, Анна Рэдклиф, Уильям Бекфорд, Мэтью Грегори Льюис. Для готического романа характерны средневековая тема, атмосфера ужасов и тайн, мелодраматический сюжет, фантастические мотивы, экзотический пейзаж. Героями готического романа становятся чудовищные злодеи и благородные рыцари. События в нем совершаются по воле роковых, сверхъестественных сил. Человек оказывается жертвой коварных интриг и преступных действий, повсюду его подстерегает смерть. Значительное место в готическом романе занимает изображение извращенных страстей (братоубийство, кровосмешение).



Первым готическим романом в английской литературе был «Замок Отранто» (The Castle of Otranto, 1764) Горэса Уолпола (Horace Walpole, 1717-1797). Действие романа происходит в Италии, в замке Отранто, в котором живет принц Манфред. В прошлом предки Манфреда захватили замок, убив его законного владельца Альфонсо Доброго. Сюжет романа представляет собой возмездие сверхъестественных сил. Обитавший в замке призрак Альфонсо Доброго вырастает до огромных размеров; стены замка не выдерживают и разваливаются. Призрак отдает княжество и замок бедному жителю этих мест Теодору.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--