Cочинение «Представления древних индийцев о сотворении Вселенной (по древнеиндийскому мифу «Творение»)»

Мифы пришли к нам из глубины веков. Тысячелетиями человеческая память сохраняла предания, сказания и легенды глубокой старины. В них нашли свое отражение представления древних людей об окружающем их мире, попытки объяснить появление жизни на Земле, причины различных явлений природы, перед которыми человек был бессилен. Главное отличие мифов в том, что весь мир предстает в них как единое целое: он населен людьми, героями и богами, а под воздействием сверхъестественных сил в природе и жизни людей происходят невероятные превращения. В этом мифы разных стран и народов схожи, но они имеют и свои отличия.



Немного раньше мы познакомились с мифами Древней Греции, а некоторые образы и сюжеты были знакомы нам с детства. На их основе созданы многие известные картины, оперы, балеты, литературные и скульптурные произведения. А вот древние индийцы по-своему представляли и объясняли происхождение мира и всего живого на Земле. Их верования очень необычны и интересны, особенно для тех, кто впервые знакомится с мифами Индии.



Так, например, миф «Творение» знакомит нас с представлениями древних индийцев о сотворении Вселенной и происхождении жизни на Земле, с их представлениями о времени и пространстве. Согласно этому сказанию, вначале не было ничего — ни солнца, ни луны, ни звезд. Был только один безбрежный океан. Потом его воды породили огонь, а великой силой тепла в них зародилось Золотое Яйцо, которое плавало в беспредельных водах столько, сколько длится один год. По истечении этого времени из Золотого Яйца возник Прародитель Брахма (Брахма — бог-создатель, наряду с Вишну-хранителем и Шивой-разрушителем входит в классическую индусскую триаду). Брахма создал небо и землю, поместил между ними воздушное пространство, утвердил землю среди вод, создал страны света и положил начало времени. Но Брахме было слишком одиноко, а «одинокий человек не знает радости», даже бояться одинокому человеку некого, потому что «страх может быть только перед кем-то другим». И Брахма сотворил потомство. А потом от его сыновей произошли боги, демоны, люди, птицы и животные, исполины и чудовища. Они населили небеса, землю, подводный и подземный мир.



В «Творении» и других индийских мифах соединены верования древних индийцев и их первоначальные знания об окружающем мире, рассказывается о сложности и грандиозности мироздания, о божественной мудрости, о человеке и его отношении ко всему окружающему.