Cочинение «Причины создания ордена Иисуса»

В первой половине XVI века католицизму в ряде западноевропейских государств был нанесен тяжелый удар. Централизованная и подчиненная римскому папе католическая церковь, притязавшая на верховную власть над всем миром, оказалась бессильной перед процессами, которые в истории получили название “реформационные” . Никакие попытки внутрицерковных преобразований не могли предотвратить взрыва реформационного движения, - не могли потому, что в нем отражался кризис основ феодализма.



Запутанность и напряженность классовых отношений в феодальном обществе той эпохи выражались в том, что в рядах противников католической церкви находились многие светские феодалы - крупные и мелкие князья; они были “добрыми католиками” - и это неудивительно, так как католическая религия освящала их классовое господство; но с развитием национальных государств они переставали видеть в одном только папстве верховную гарантию своего положения - и тем легче давала себя знать их давнишняя обозленность: ведь папская церковь владела огромными богатствами, землями, пастбищами, лесами. Отсюда - стремление князей ограничить светскую власть пап и отнять у церкви хоть часть ее богатств. К чему объективно вела эта политика, ясно показали события, связанные с реформацией в Германии. Тогда многие князья, напуганные движением масс, поспешили вернуться в число преданных слуг римского папы; все же своими прежними далеко не заходившими конфликтами с церковью князья успели сильно подорвать ее авторитет, экономическое могущество и значение духовного жандарма феодального мира.



Однако самыми страшными - и для церкви, и для всех светских властителей феодального мира - была народная реформация: движение низов - части городского плебейства и крестьян. Эти массы, выступая против духовных и светских угнетателей, стирали с лица земли оплоты крепостничества - монастыри и замки светских феодалов.



События, разыгравшиеся в Западной Европе в первой четверти XVI века, ясно показали, насколько успела ослабеть к тому времени католическая церковь. Ее позиции были подорваны или вовсе уничтожены не только в Германии, но и в Англии, Швейцарии, Шотландии. Реформация имела своих сторонников в Скандинавии, Польше, Венгрии, Франции, Италии.



И все же феодальный мир сохранял еще достаточно сил, чтобы перейти в контрнаступление. Антифеодальные еретически-сектанские движения народных масс были остановлены. Благодаря этому католическая церковь в середине XVI века сумела вернуть себе утраченные позиции в некоторых районах Западной Европы. Начинался тот период истории, который получил название контрреформации.



В центре феодальной реакции находились папы. Главным условием их победы они считали всемерное укрепление своей власти. Однако церковь понесла слишком большие экономические и политические потери. Католицизму так и не удалось восстановить свое влияние в большинстве тех стран Европы, где в годы подъема реформации господствующее положение приобрели новые, протестантские церкви. Антикатолические и антифеодальные массовые движения все еще вспыхивали. Распространение протестантских и еретических учений оставило неизгладимый след в сознании народных масс.



Эпоха реформации показала массам верующих не только то, что феодальная собственность без всякой божьей кары может быть отнята у церкви, но что и “священное писание” не безупречно - об изложенных там правилах жизни, оказалось, можно и должно спорить. Это был тяжкий удар по авторитету Библии и католической церкви, которая исключает самую мысль о свободном толковании “писания” . Отсюда - характерные черты контрреформации. В политике она означала феодально-католическую контрреформацию, в области идеологической - попытку подавления и истребления передовой науки и свободной мысли, попытку восстановления “святости” Библии в ее католическом истолковании, а вместе с тем, попытку полной реабилитации феодализма и папской церкви.



Чтобы решить такие обширные политические и идеологические задачи, требовались новые силы, специально подобранные и обученные. В этом отношении папство не могло уверенно опереться на прежние монашеские ордена. Они, во-первых, были плохо приспособлены к столь “высокой” политике, а во-вторых, своим невежеством, алчностью и прочими неблаговидными качествами давно успели осрамить себя в народе. Не было полной опоры также в инквизиции. Хоть она уже зарекомендовала себя как сильнейшее орудие против религиозной и политической травли - теперь уже было недостаточно одного террора; требовалось опорочить и опровергнуть реформацию, найти средство укрепить крепостническое ярмо, вернуть в лоно католической церкви миллионы порвавших с нею людей, склонить королей отпавших от католицизма стран к возвращению под иго Ватикана и окружить папство еще более ослепительным, чем во времена его расцвета, ореолом святости и силы.



В XVI веке для решения этих задач стали создаваться новые ордены. Среди них особое место занял иезуитский орден, названный “Обществом Иисуса” . Он отличался от всех орденов католической церкви. Иезуиты с самого начала поставили себе целью укрепление власти папы путем проникновения в среду богатых и правящих кругов разных государств. Тесно связаться с влиятельными политическими деятелями, с земледельческой и финансовой аристократией, воздействовать через них на политическую и общественную жизнь в духе папских требований и в целях усиления позиций самой оголтелой реакции - таковы цели, которые поставили иезуиты.



В мировую политику иезуиты вмешались как организаторы и вдохновители феодально-католической реакции. К оружию ландскнехтов, опустошавших районы антифеодальных и антикатолических движений, к топорам и ударам палачей они присоединили крест, ухищрения пробабилизма и человеконенавистническую проповедь. Все это должно было освятить кровавый разгул карателей, придать ему легкий “возвышенный” смысл.



Однако в католическом мире не было полного единства в отношении к папской политике. Даже среди церковников не существовало общих взглядов; духовенство некоторых стран стремилось создать национальные церкви, часть церковников требовала подчинить пап воле соборов.



Пытаясь укрепить международные позиции Ватикана, папы одновременно хотели навести строгие порядки в собственном, церковном доме. Требовалось прежде всего связать руки той части духовенства, которая желала ограничить власть пап.



Это было сделано во второй половине XVI века, и сделали это иезуиты. Полем битвы стал церковный собор, созванный папой Павлом III в 1545 году в тирольском городе Триденте. На соборе столкнулись резко противоположные точки зрения. Император Карл V хотел, чтобы собор произвел церковную реформу, а папы рассчитывали с помощью того же собора поднять свой авторитет и свою власть. В противовес многочисленным сторонникам императорской политики, стремившимся умерить вражду между католическим и протестантским лагерями, папы выдвинули требование решительно искоренить протестантизм.



Чтобы отстаивать первенство папского престола Павел III прислал множество своих приверженцев под видом легатов а, кроме того, просил Лойолу командировать на собор лучших богословов. Иезуиты явились в Тридент и стали вмешиваться во все учено-богословские споры.

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