Cочинение «Прикосновение к прекрасному (экскурсия в музей)»

Храм муз… Его своды оберегают много чудес и загадок. И каждый входящий сюда надеется постичь великие тайны искусства, доверчиво распахивает свою душу великому и прекрасному.

С такой надеждой вошла в знаменитый музей имени С. Д. Эрьзи и я. Большие стеклянные двери мягко закрылись за моей спиной, и передо мной предстал просторный холл. В душе я очень волновалась: «Здесь бывали знаменитые люди, самые почётные гости. А как встретит этот мир меня, простую девочку из детского дома?». Но к нам подошла приветливый экскурсовод Марина Алексеевна. Глядя в её добрые лучистые глаза, замечая её заботливый взгляд, слушая её ласковый голос, я поняла, что мы здесь – долгожданные гости, что нам рады.

Нежная мелодия скрипки провожает нас до первого зала. Перешагнув его порог, я словно поплыла в хороводе мордовских красавиц. Девушки в праздничных национальных нарядах, звеня удивительными украшениями, кружатся в задорном танце. Я слышу старинную песню, живую мордовскую речь… А вот свадебный поезд под звон бубенцов везёт к счастью мордовочку-невесту. Словно заворожённая, я смотрела ему в след и с грустью думала: «Как жаль, что то далёкое время ушло. » Но память о нём всегда будет жить и бережно храниться, и я теперь в этом твёрдо уверена.

…Широкая лестница музея, устланная мягкой красной дорожкой, зовёт наверх. Робко поднимаюсь по ней и вижу его, великого Мастера, непревзойдённого Скульптора. Но грустью и тоской наполнены его глаза, боль в его душе, страдающий взор устремлён далеко-далеко…

О, Эрьзя! Огромный океан разделяет тебя от земли мордовской, но сердце твоё навеки и воедино слито с родным народом.

Тишина и величие в этом зале. Не холодные глыбы мрамора и не отжившее свой век дерево кебрачо передо мной. Всё, созданное рукой Эрьзи, полно жизни. Вот Спящая Женщина. Склонённая головка, нежная рука, пышные волосы. Как прекрасна эта молодая женщина, погрузившаяся в безмятежный сон. Невольно любуюсь ею. Что видит она во сне? Можно только догадываться. Но об этом наверняка знал Мастер, творивший эту незнакомку.

Мне чудится её ровное дыхание. Сомкнутые веки будто слегка вздрагивают, чудесные волосы словно обдувает ветерок, едва заметная улыбка касается её губ. И мне вдруг так захотелось, чтобы эта красавица пробудилась от глубокого сна, открыла свои глаза! Но, точно боясь её разбудить, я отошла на цыпочках в сторону и уже издалека попрощалась со спящей красавицей…

Передо мной возник пророк Моисей. …Измождённый еврейский народ страдает, скитаясь под палящим солнцем в бескрайней пустыне. Но ведёт и ведёт его просветлённый Богом Моисей… Проходят века. И вот Мастер Эрьзя заканчивает работу над своим творением, ставшим бессмертным. Твёрдо и уверенно скользит резец скульптора. «Руку Эрьзи направлял дар Божий», - скажут потом люди. Сурово взирает пророк Моисей на каждого пришедшего, и я словно слышу его глас: «Ведаешь ты, что в сердце несёшь своём? Не блуждает ли во тьме душа твоя?» «Вера спасла народ Моисея. Великая вера спасёт и нас», - думала я, чувствуя пронзающий взгляд пророка.

…Зал русского искусства. Великолепные полотна художников XIX века. Моё внимание привлекает портрет великой княгини Марии Фёдоровны. Нецарское строгое платье, хрупкий стан, тонкие руки, нежный румянец на щеке. Я в недоумении: неужели это русская царица? Да, это она. Датская принцесса, затем – русская императрица Мария Фёдоровна. Благородная царская осанка, густые чёрные волосы обрамляют молодое лицо. А душа её удивительно нежная, я это почувствовала, едва зазвучали звуки флейты. Вспоминаю судьбу императрицы и невольно вздрагиваю. До боли сжимается сердце: нет страшнее горя, чем пережить смерть своих детей! Остаться одной, потерять страну, ставшую родной…

Художник запечатлел княгиню совсем молодой, страшное испытание впереди. Под нежное пение флейты рассматриваю каждую деталь, каждый штрих портрета. Но всякий раз мой взгляд задерживается на глазах будущей царицы.

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