Cочинение «Пример изложения описания памятника»

Узнав тему сочинения, я сразу поняла, о памятнике какому писателю я хотела бы написать. Конечно, о памятнике Лермонтову. Почему именно ему? Попробую объяснить. Имя замечательного русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова знакомо нам давно. И многое нам уже известно о нем, но каждая встреча с поэтом всегда приносит что-то новое, ведь он был не просто и не только поэтом, прозаиком, — он играл на скрипке, фортепиано, яел, сочинял музыку на собственные стихи. Он писал красками с натуры и по памяти, делал карандашные наброски. Лермонтов владел многими языками: французским, немецким, английским, читал по-латыни. Живя на Кавказе, изучал азербайджанский язык. Он помнил наизусть тысячи строк из произведений больших и малых поэтов.



Лермонтов был чрезвычайно одаренным человеком! Именно ему суждено было стать непреходящей печалью и любимым писателем многих поколений читателей. Почему? Потому, наверное, что каждому из нас знакомо ощущение грусти и нежности, тоски и гордости, которое неизбежно возникает, едва открываешь томик его стихов, едва бросаешь взгляд на грустное молодое лицо с печальными умными глазами, одновременно такое некрасивое и такое прекрасное лицо обреченного на долгие страдания и на короткую жизнь человека.



Лермонтов был лирическим героем почти всех своих стихотворений . Как настоящий великий поэт, он исповедовался в своей поэзии, и, перелистывая томики его сочинений, каждый из нас стремится прочесть историю его души и понять его как поэта и человека. И, конечно, у каждого из нас есть свой, близкий именно ему, Лермонтов. Я думаю, памятник поэту должен стоять на Кавказе, где так много красок, звуков жизни, где всегда что-то гибнет и снова рождается. В небе проносятся рваные облака или тихо проплывают тучки — небесные странники, подсвеченные лучами заходящего солнца. Внизу с грохотом обрушиваются на берег огромные волны грозного Черного моря или, в часы затишья, тихонько ласкают прибрежные валуны. Но горы всегда величественны—они возвышаются над морем, бушующим и ревущим или лазурным и спокойным, они останавливают стремительный бег облаков или позволяют накинуть на свои гордые плечи пушистое покрывало. Именно в горах, где никогда не прекращается движение сил природы, где низвергаются снежные валы или грохочет камнепад, в горах, красота которых так пленяла воображение поэта, грандиозностью которых он так восхищался, должен стоять величественный гранитный памятник Лермонтову.



Гранит—камень гор — наиболее подходящий материал . чтобы передать самое главное в характере поэта. Думаю, поэт должен стоять на постаменте, во весь рост, в военном мундире. Собранный, энергичный. Фигура — устремленная вперед. Ветер, летящий вслед за волнами, как бы развевает волосы и полы распахнутого мундира. На губах играет легкая улыбка, а взгляд строгих умных глаз устремлен вдаль — вперед, в будущее. Так много он мог еще увидеть, прочувствовать, сказать….