Cочинение «Приметы осени»

Осеннее утро начинается с шороха листьев и шума метлы. Дворник сметает метлой листья в большие кучи, а потом их куда-то увозят большие грузовики. Дворник метет каждое утро, а листья все падают и падают. Они такие красивые, глянцевые, яркие. Есть красные, есть желтые, оранжевые, светло-коричневые. Их можно собирать в букеты. Так приятно гулять в осеннем парке, когда под ногами шелестят упавшие листья. Желтеющие деревья и листопад - и есть главная примета осени.



А другая примета - это пролетающие в небе стаи птиц. Сначала птицы собираются в большие стаи, а затем улетают. Долго им придется лететь на зимовку в теплые края. Удивительно, как они всякий раз находят правильную дорогу.



А самая вкусная примета - это осенние фрукты. Яблоки осенью такие душистые, хрустящие, сочные. Собран последний урожай.

Еще одна примета - все чаще идет дождь. Иногда, бывает, зарядит на целый день. Повсюду лужи. И нужно носить непромокаемую куртку, резиновые сапоги, зонтик.



День становится короче, а ночь - длиннее. Солнце прячется за тучами. Все холоднее. И уже пора надевать теплую шапку и варежки. А листья с деревьев совсем облетели. Теперь деревья стоят голые, черные, а лес прозрачный. Это - осень. А приближается - зима.