Cочинение «Принципы освоения греческого мифа в драматургии экзестенциализма (Сартр «Мухи»)»

Пьеса «Мухи» представляет собой переработку греческого мифа об Оресте в дискуссию об экзистенциализме, учении о том, что в мире не существует объективной морали и что люди, следовательно, имеют полное право на свободный выбор, на «бытие для себя». Орест отказывается покаяться перед Зевсом за убийство своей матери, Клитемнестры, а также ее любовника Эгисфа – убийц своего отца Агамемнона. В результате «свободного выбора», ответственности за свой поступок, Орест освобождает свой город от эриний. Когда немецкие власти поняли, что пьеса С. является по сути страстным призывом к свободе, они запретили ее постановку.



Почему древние сюжеты до сих пор актуальны? Потому что они вечны. В них показаны сильнейшие чувственные переживания героев – Эдипа, приговаривающего себя к изгнанию, Медеи, убивающей своих детей. Человеку по-прежнему свойственно ошибаться и чувствовать, чувства остаются неизменными, а меняется лишь понимание их, миф вырывает зрителя из повседневности, ломает привычки ума, заставляет сопереживать, то есть воздействует на зрителя так, как не каждому современному произведению удаётся, в отличие от греческой трагедии.



К тому же греческие сюжеты имеют и социальную подоплёку. "Электра" Еврипида – это яростная полемика с произведениями Эсхила и Софокла, а у Сартра Эгисф – это нацисты, оккупировавшие Францию, Клитемнестра – коллаборационисты, вступившие в преступную связь с убийцами их родины, Орест – один из первых добровольцев Сопротивления, подающий другим пример свободы, Электра – французы, мечтающие о свержении фашистского режима. Когда "Мухи" впервые были поставлены Шарлем Дюлленом в Париже в театре Сары Бернар в 1943 году, о Франции того времени можно было сказать словами Шекспира: "Мир пошатнулся…". То же можно сказать и о мире Еврипида. Поэзия его ознаменована Пелопонесскими войнами. В "Электре" Еврипид лишает убийство Клитемнестры какого-либо героического ореола. Подобный безжалостный реализм характерен для экзистенциализма.



Сюжет Еврипида – это авторская переработка мифа. Возможно, именно мифом он кажется Сартру. Такое восприятие трагедии Еврипида очищает её от авторских изменений оригинального мифа, для Сартра не существует социо-культурного значения мифа, вкладываемого в него Еврипидом. Основное изменение, внесённое Сартром – изменение отношения к поступку Ореста. У Еврипида Орест впоследствии раскаивается в своём поступке, он потрясён содеянным и в конце трагедии ему обещаны счастливые дни после перенесённых страданий. У Сартра – убийство Клитемнестры есть обязательное условие свободы. Но свобода делает Ореста одиноким. "Электра вдруг обнаружила, что опустошена, обокрадена, потеряла почву под ногами. Да, лишь в ночных грёзах лелеяла она свои мстительные замыслы, рисовала смерть ненавистной четы, и игра в жестокую надёжду стала для неё заменой жизни. Теперь Юпитеру ничего не стоит убедить её в том, что она жертва роковой ошибки, что, перейдя от слов к делу, она сделалась преступницей и, подобно матери, навек обречена замаливать свои грехи… Душевная слабость заставляет её бежать от свободы, как от чумы". Оресту недостаточно было свергнуть земного диктатора, нужно было ещё свергнуть небесного.



Пьеса Сартра атеистична, также как и трагедия Еврипида, в которой даже боги говорят о неправоте Аполлона, в то время как Эсхил пытается доказать его правоту, а Софокл принимает беспрекословно. Это неуважение к богам. Но если Еврипид восстаёт если и не против всего греческого пантеона, то против культа Аполлона, то Сартр отрицает любую религию.



Спор Ореста с Юпитером – это по сути спор за право личности действовать независимо от предначертанного извне. Этот спор начинается сразу после праздника мертвецов, когда Орест на перекрёстке дорог просил совета у Бога, и тотчас получил его, однако же поступил наоборот, говоря: "Этот свет не для меня, мной теперь никто не может повелевать". * "Мухи", акт второй, картина первая, явление четвёртое. Человек теперь сам решает свою судьбу, он лишает Богов права решать. Эта тема была затронута ещё Еврипидом в "Медее", Софоклом в "Царе Эдипе". Герои этих трагедий поступают независимо от воли Богов, сюжет произведения строится сообразно воле персонажей. Не Боги говорят Медее убить своих детей, а Эдипу – выколоть себе глаза, это их собственные решения.



Сартр идёт в своей пьесе от атеизма Еврипида к ницшеанству и экзистенциализму. Ницше в своём сочинении "Так говорил Заратустра" провозгласил смерть Бога и о богопреемстве человеческого я. Тут Необходимо заметить, что Вячеслав Иванов находил в Заратустре дионисийское: "Ибо религия Диониса – религия мистическая, и душа мистики – обожествление человека, – чрез благодатное ли приближение Божества к человеческой душе, доходящее до полного их слияния, или чрез внутреннее прозрение на истинную и непреходящую сущность я, на "Самого" в я. Дионисийское исступление уже есть человекообожествление, и одержимый Богом – уже сверхчеловек". Это особенно интересно потому, что именно от дионисийского берёт начало древнегреческая трагедия, которую Еврипид изменил.



Итак, для того чтобы стать свободным, нужно уничтожить Богов. Именно эту роль играет спор Ореста с Юпитером. Орест Сартра – это Заратустра Ницше, провозвестник сумерек богов и скорого пришествия царства человека. "Пусть разверзнется земля! Пусть выносят мне приговор утёсы и цветы вянут на моём пути: всей вселенной мало, чтобы осудить меня. Ты – царь богов, Юпитер, ты царь камней и звёзд, царь морских волн. Но ты, Юпитер, не царь над людьми",** "Мухи", акт третий, явление второе. – говорит он. В этом он в корне отличается от Ореста Еврипида, который убивает по повелению Аполлона и во имя его, кровная месть отходит здесь на второй план.



Орест Сартра борется с Юпитером за право быть свободным.

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