Cочинение ««Приобретай мудрость ...приобретай разум» (по притчам царя Соломона) (1)»

Одним из самых великих литературных и религиозных творений, известных всему миру, является Священная книга — Библия. Она состоит из двух основных частей — Ветхого и Нового заветов. Библия не только повествует об исторических событиях древних времен, но и содержит учение о правильной вере и достойной жизни. На протяжении 1000 лет различные авторы из многих стран работали над созданием этой книги, стремясь, каждый по-своему, передать основные духовные, моральные, человеческие и божьи законы. Среди тех, кто создавал Библию, были люди разных профессий и сословий: важные сановники, сборщики налогов, священники, простые пастухи или рыбаки. Они писали на разных языках: древнееврейском, арамийском, греческом; нередко высказывались притчами — иносказаниями с нравоучениями. Но главным, что их объединяло, было то, что они несли в свет живое слово истины. Великая Книга Книг раскрывает нам нашу сущность, уберегает от пороков и ошибок, наставляет на верный путь, пробуждает светлые и глубокие чувства, открывает мир божественной мудрости.

Важными частями Ветхого завета являются «Псалмы Давида», «Книга пророка Исайи» и «Книга притчей царя Соломона». В последней наиболее полно раскрываются основные моральные принципы христианства. Соломон, сын израильского царя Давида, прославился своей мудростью, которая, в его понимании, представляет собой умение жить согласно Божьим заповедям. Именно этим заповедям, основным законам праведной жизни, стремится научить автор в своих притчах. И достигает он своей цели методами противопоставления правильных норм поведения и явных отклонений от них.

Так, например, в его высказываниях поощряется трудолюбие и подвергается осуждению лень:



Ленивая рука к нищете ведет, рука же работящая обогащает.



Он поощряет доброту и порицает злобу и жестокость:



Кто за добро платит злом, — не покинет беда его дом.

. . Кто сеет обман, тот пожнет горе.



Он также пробуждает в людях стремление к учению, обогащению своих знаний; призывает перенимать опыт и знания умных людей, внимательно вслушиваться в их речи, умом своим прокладывать себе дорогу в жизни; он показывает превосходство ума над глупостью:



На умного больше влияет одно предупреждение, чем на глупца сто ударов.



Эти и другие подобные высказывания показывают всю чистоту и праведность сердца самого автора. Он стремится вызвать в душах людей стремление идти верным путем, потому что только такой путь приведет их к счастливой и довольной жизни. Соломон не только раскрывает пагубность лжи, обмана, гордыни, злобы, жестокости, но и рисует последствия, вызванные неверным поведением, отступлением человека от нравственных норм.

Однако самым великим даром человечества царь Соломон считает мудрость. Недаром свое царствование он начал с горячей молитвы господу, в которой просил лишь об одном — дать ему мудрость, чтобы справедливо управлять народом. Всевышний исполнил его просьбу, а вместе с мудростью пришли к царю также богатство, великая слава, любовь и поклонение людей. Люди шли к Соломону за советом, в надежде на справедливый суд и мудрый совет.

Наглядным примером может служить рассказ о том, как Соломон рассудил двух женщин. Они жили в одном доме и у обеих были дети одного возраста. Но как-то ночью ребенок одной из женщин умер, и она взяла себе второго, подложив мертвого своей соседке. Каждая из женщин пыталась доказать, что живой ребенок ее и должен остаться с ней. И тогда царь приказал разрубить ребенка пополам и дать по половине обоим. Одна из женщин согласилась с таким решением, но другая тут же воскликнула:

— Государь, не вели рубить дитя! Пусть лучше отдадут его той.

Она скорее согласится расстаться с ним, только бы он остался жив.

Соломон призывает всегда и всеми способами впитывать в себя высокий дар мудрости: прислушиваясь к полезным советам умных людей, соблюдая осторожность и терпение, делая верные выводы из своих и чужих ошибок, внимательно изучая и анализируя жизнь. Мудрость помогает создавать и хранить родной очаг, мудрый сын — лучшее утешение для родителей, мудрый человек всегда пользуется почетом и уважением окружающих.

Притчи царя Соломона являются важной составляющей частью всей Библии в целом. Они раскрывают самые важные истины, способствуют, как и вся Книга, духовному росту человека.