Cочинение ««Приобретай мудрость ...приобретай разум» (по притчам царя Соломона) (2)»

Библия полна притч и поучений. В отдельных книгах Ветхого завета встречаются многочисленные афоризмы и краткие поучения. Две книги (Книга Притчей и Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова) представляют собой сборник притчей и «премудростей».

Регулировать поведение человека призвана также и Книга Премудростей Соломона.

Соломон царствовал с 970 по 931 г. до н. э. В начале своего царствования Соломон во сне «встретился» с Яхве и попросил у него мудрости. Яхве исполнил просьбу царя, добавив, что тот станет обладать непомерным богатством и славой, если будет соблюдать божественные законы. Впоследствии о времени царствования Соломона вспоминали как о «золотом веке». Мудрость Соломона вошла в легенды, ему приписывались многие мудрые высказывания и даже целые книги.

Особой известностью пользовались приговоры царя. Однажды к нему пришли две женщины, которые жили по соседству и одновременно родили детей. Ребенок одной из них ночью умер, и, заметив это, она потихоньку подложила его соседке, а себе забрала живого. Вторая мать лишь утром заметила подмену. Напрасно она умоляла о возвращении своего ребенка, мать мертвого ребенка твердила: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». Они предстали перед царем. Тот приказал рассечь ребенка на две половины, одну отдать матери, а другую второй женщине. Тогда настоящая мать сказала царю, что она согласна, чтобы ребенка отдали другой женщине, только бы не умерщвляли его, другая же говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». Так узнал царь правду и велел отдать ребенка настоящей матери (Соломоново решение).

Мудрость Соломонова привлекала внимание не только его народа, но даже царей других стран. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его» (Третья книга Царств, 10:23).

В годы своего царствования Соломон построил храм Богу, давшему ему великую премудрость.

Однако Соломон не выполнил своего обещания — в своем государстве он позволил существовать и другим религиям. Отвернувшись от Яхве, он потерял мудрость.

Считалось, что за свою жизнь Соломон рассказал три тысячи притчей. Но притчи и изречения, собранные в Книге Притчей Соломоновых, создавались в течение многих веков, а книга появилась лишь после возвращения евреев из плена (около 200 г. до н. э. ). Но традиция считает их автором Соломона, которому Бог дал «мудрость и весьма великий разум» (Третья Книга Царств, 4:29).

Подавляющее большинство притч связано с повседневной жизнью («премудрость возглашает на улице» (Книга Притч, 1:20), в них мало религиозных элементов, это объясняет то, что многие притчи превратились в пословицы: «Кто роет яму, тот упадет в нее» (26:27), «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына» (13:25),

«И глупец, когда молчит, может показаться мудрым» (17:28), «Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим» (19:4).

В книге мудрость противопоставляется глупости. Мудр тот, кто в любой жизненной ситуации сумеет выбрать верный путь, глуп тот, кто постепенно теряет свой путь. «Начало мудрости — страх Яхве: глупцы только презирают мудрость и наставление (1:7)»; «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных — как тьма; они не знают, обо что споткнутся (4:18, 19).

Мудр тот, кто выбрал верный путь, он будет за это награжден, глуп тот, кто идет неверным путем, ибо рано или поздно будет за это наказан. «Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие (3:35).

Кто же является мудрецом, идущим по верному пути? На этот вопрос знают ответ притчи и изречения, рассказывающие, как поступать в различных жизненных ситуациях. Например: «Вспыльчивый может сделать глупость, а благоразумные увенчаются знанием» (14:17—18), «Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — сын беспутный» (10:5).

«Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым (21:24); «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресмыкающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубища» (23:20—21).

Притчи предостерегают от лени: «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам праздно любцев, тот скудоум» (12:11).

Заключительная часть книги — «похвала добродетельной жене» — является собранием азбучных истин для девушек, готовящихся вступить в брак. Добродетельная жена готовит все необходимое для семьи, наблюдает за своими домашними, помогает бедным. Речь ее мудра и добра. Она уважает своего мужа, который восхваляет жену: «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» (31:29).

Притчи Соломона направляли жизнь людей тысячелетиями. Думаем, что еще не одну сотню лет следующие им будут жить мудро и счастливо.