Cочинение «Пришла осень»

Кружит разноцветный листопад. Устилает осень дорожки в саду, лужи на асфальте, поляны в лесу. Листья падают в медленном танце, повисают на паутинах, золотым шитьем ложатся на елки, на зеленые подушки кукушкина льна, на темные шары можжевельника и тихие участки лесной воды.



Словно по волшебству чудесной палочки преобразилось все вокруг. Еще два-три дня, и трепетная осина покроется яркими листьями, будет вся красная, багровая, золотистая. Зеленеют островерхие сосенки. Желтым нарядом укрылись белоствольные раскидистые березки. Паутины на березовых ветках. У горящего клена греют лапы вечно зеленеющие елочки. В глуши нетронутого леса еще зеленеют папоротники.



Под ногами – шорох листьев, вдали – крики птиц.



Целые сутки идет мелкий осенний дождь. Он льет тонкими струйками. Туман ложится на поля, листья кружатся в просеках, с опушки уносятся в поле, сугробами собираются по канавам. Ветер дует без устали, разнося созревшие семена деревьев и трав.



Поля мало-помалу пустеют. Цветы исчезли, и пожелтевшая, перезревшая трава клонится к земле. Как писал в своем стихотворении «Осень» Е. А. Баратынский:







Умолкли птиц живые голоса,



Безмолвен лес, беззвучны небеса!