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Cочинение «Пришла осень»

Кружит разноцветный листопад. Устилает осень дорожки в саду, лужи на асфальте, поляны в лесу. Листья падают в медленном танце, повисают на паутинах, золотым шитьем ложатся на елки, на зеленые подушки кукушкина льна, на темные шары можжевельника и тихие участки лесной воды.

Словно по волшебству чудесной палочки преобразилось все вокруг. Еще два-три дня, и трепетная осина покроется яркими листьями, будет вся красная, багровая, золотистая. Зеленеют островерхие сосенки. Желтым нарядом укрылись белоствольные раскидистые березки. Паутины на березовых ветках. У горящего клена греют лапы вечно зеленеющие елочки. В глуши нетронутого леса еще зеленеют папоротники.

Под ногами – шорох листьев, вдали – крики птиц.

Целые сутки идет мелкий осенний дождь. Он льет тонкими струйками. Туман ложится на поля, листья кружатся в просеках, с опушки уносятся в поле, сугробами собираются по канавам. Ветер дует без устали, разнося созревшие семена деревьев и трав.

Поля мало-помалу пустеют. Цветы исчезли, и пожелтевшая, перезревшая трава клонится к земле. Как писал в своем стихотворении «Осень» Е. А. Баратынский:



Умолкли птиц живые голоса,

Безмолвен лес, беззвучны небеса!

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