Cочинение «Пришла осень(художественное описание)»

Лето ушло незаметно, не предупредив никого. За ним потянулись вдаль птицы, а дни, растерявшись от внезапных перемен, испуганно съежились, уступив место властным чернобровым ночам.

Солнце устало. Оно еще делало мир ярким и праздничным, но согревать землю, как раньше, уже не могло. Людям пришлось доставать из шкафов свитера, плащи, теплые, ботинки.

Небу без птиц было холодно и одиноко. Оно частенько плакало, пока не прилетал резкий порывистый ветер, возмущенно разгонявший тяжелые влажные тучи и вырывавший разноцветные зонты из рук поднявших воротники людей.



Жалостливые деревья очень хотели согреть зябнущую по утрам землю. Они красили свои кроны яркими веселыми красками и засыпали землю легкими высохшими листьями. Листья кружились желтыми, зелеными, багряно-красными бабочками, приставали к прохожим, заглядывали в окна, присев на подоконник. Парки и леса поспешно переодевались в золото, словно боясь, что неожиданно вернувшееся из дальних стран лето не найдет их.

Однажды ночью вдалеке послышались шаги. Легкий стук каблучков по мостовой. Шелест плаща. Прекрасная незнакомка с темными пронзительными глазами, гибкая и элегантная, сильная и самоуверенная. По-хозяйски огляделась. Все поняли пришла Осень.