Cочинение «Пришла осенняя пора»

Вот и пришла осенняя пора. Тихо подкралась она, незаметно. Деревья уже скинули свои наряды и застелили землю пестрым ковром. Одно удовольствие шуршать опавшей листвой.

Птицы улетают на юг и прощаются с родными краями. Интересно, можно ли услышать среди городской суеты их прощальный клич? Наверное, нет. Среди небоскребов их косяки, стаи, вереницы и заметить сложно.

На пороге стоит ноябрь, а мы еще не успели услышать чавканье слякоти под ногами. Скоро начнутся заморозки. По дороге в школу захочется похрустеть тонким ледком на лужицах. Но это пока еще все впереди.