Cочинение «Про маму»

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек. , и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и добрые руки, которые умеют делать все. А в верном и чутком сердце никогда не гаснет любовь.







Сколько нужно ласки и заботы,



Всем помочь и каждого понять.



Благодарна и трудна работа



Научить читать, писать, считать!



Не тревожно на работе маме,



Веселые ребячьи голоса.



Ведь всегда следят за малышами



Добрые усталые глаза.



Благодарны вам, конечно, все мы!



Трудно даже слово подобрать.



Всем нам хочется спасибо вам сказать!







Мне мама приносит игрушки, конфеты.



Но маму люблю я совсем не за это.



Веселые песни она напевает.



Нам скучно вдвоем никогда не бывает!