Cочинение «Про моего дедушку ("Посади дерево...")»

Дедушка Егор любит возиться в саду, в любое время года он находит в нем работу. И я - рядом с ним. Подрезаем виноград, обрабатываем от гусениц деревья, делаем прививки, расставляем ульи, собираем урожай – любое д е й с т в и е непременно сопровождается сокровенными разговорами, воспоминаниями из жизни нашей семьи в прошлом. И хотя я уже наизусть знаю многие из его рассказов, именно они являются смыслом моей дружбы с дедом. Удивительно то, что, слушая одну и ту же историю, каждый раз я воспринимаю ее с иными чувствами. Он вспоминает…. Рассказывает…. А я представляю…. Вот так он закладывал сад в те далекие годы, когда у него родились дочь Зоя и сын Коля. Было много надежд, планов на жизнь, счастье. Но в дом пришла нежданная беда – из-за коварной болезни не стало жены, и маленькие дети остались с ним, отцом. Но не бывает горя без радости. В доме появилась женщина, которая и стала моей бабушкой.



Она посмотрела в полные тревоги, доверия и надежды глаза детей и не смогла с ними расстаться – стала им матерью, отдала им всю свою силу души, любовь, воспитала их. А затем в семье родился мой отец. Бабушка Маша. …Мы привыкли видеть ее у кухонной плиты или в огороде, за швейной машинкой или с вязальными спицами и клубочком. И вся она была проникнута заботой о нас. Бабушка учила домашним премудростям маму, мою сестру Таню, а дедушка – меня. «Когда работаешь, надо думать», - это у Д. С. Лихачева.



Дед тоже мне так говорит. Особенно, когда мы работаем в его столярной мастерской. У нас в доме многое сделано его руками: табуретки, столы, полки, рамки, дробилка. Даже такие вещи, необходимые в хозяйстве, - ведра, ковши. Особенно мы любим большую фигурную скамейку, которую поставили у калитки под старыми высокими тополями. Вечерами здесь собирается молодежь. Рано утром на ней можно увидеть сутулую худощавую фигуру деда. Долгим мудрым взглядом он провожает нас в школу, соседей на работу. Вспоминает…. У дедушки есть, как мне кажется, любимая вещь – старый деревянный шкаф с такими же старыми книгами. И удивительно то, что всегда нахожу в нем нужную к уроку книгу. Это потому, что первая моя бабушка была учителем русского языка и литературы.



Книги остались как память о ней. Именно в нем я нашел книгу Д. С. Лихачева «Раздумья», когда готовился к школьной конференции, посвященной 100летию со дня рождения великого академика. А еще здесь хранится целый «музей» документов – почетные грамоты, медали, знаки за трудовые победы, фото с Доски почета. Ведь дедушка всю жизнь сам трудился и научил трудиться своих троих детей и шестерых внуков. У него уже есть два правнука. Мне кажется, что у моего деда есть талант жить и быть счастливым. Он уже старенький, поэтому ему можно оглянуться назад и у в и д е т ь , что в его жизни было все, что нужно для счастья: благодарные дети и внуки, дружная семья, любимая жена, уютный дом, красивый сад, достойная работа. Хотя он себя счастливым не считает. Потому что «счастливым можно быть только короткий промежуток времени чем-то достигнутым, а после начинаются новые заботы…, нет счастья ни для кого, пока есть несчастье рядом». (Д. Лихачев. ). Близятся морозы.



Мы подготавливаем виноградную лозу к зиме – обрабатываем лекарством и утепляем ветви.

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