Cочинение «Про моих бабулю и дедулю»

Дорогие мои дедуля и бабуля, очень я вас обожаю!" - так я в детстве заканчивала каждый разговор с ними по телефону. И это вправду так. Они у меня очень веселые и добрые - дедушка и бабушка со стороны мамы. Те, что с отцовской стороны, к несчастью, умерли, когда я была совсем маленькой, а то бы я и их любила так же.



Дедушка - рыбак и увлеченный фотограф, так что в доме у них очень много фотографий, и там не только я или мама, но и они с бабушкой, когда были еще молодыми - и в походе в лесу, и на пляже у Черного моря, и на праздничной демонстрации: Такие молодые, красивые и с улыбками. Я немножко жалею, что не застала их такими.



Теперь они уже старенькие, в морщинах, но все равно для меня их морщинки - самые любимые. И бабушка, когда наденет парадное, синее в белых цветах, платье, уложит волосы - прямо королева. Ей дедушка так и говорит:



"Маша, ты у меня прямо как вольная царица из сказки!", а бабушка смеется.



Дед работал до пенсии водителем на грузовике, а бабушка была бухгалтером. А познакомились они в парке, на танцах, как в песне поется: "И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука:"



Теперь они уже больше тридцати лет вместе, дома у них всегда весело, и они всегда рады гостям, а уж если приезжает любимая внучка, то есть я:



Просто поднимается дым коромыслом. Бабушка стряпает пироги и печет мой любимый хворост. Она у меня прекрасная кулинарка, и особенно я обожаю ее пирог с яблоками, "шарлотку". Вот только почему она "шарлотка", и при чем тут какая-то "Шарлотта", бабушка не знает.



А дед любит показывать мне свои фотографии. С тех пор, как они ушли на пенсию, и за руль он больше не садится, он мне говорил, это его самое большое увлечение, не считая бабушки и нас. У деда старый, но надежный фотоаппарат "Зенит", и он может заснять просто-напросто все что угодно, хоть червяка на Луне.



И еще - если что-то случилось у нас в семье, например, когда заболела мама или папе пришлось искать другую работу, то дед и бабушка всегда были готовы помочь, принести чего-нибудь, купит разных вкусностей, отрывая от своей невеликой пенсии. Или зазвать меня в гости, чтобы, как говорит мама, "мы с папой от тебя отдохнули".



Мне кажется, пока есть у нас бабушки и дедушки, то у нас есть как бы якорь в жизни. Надежная опора. Якорь у моряков считают символом надежды, что корабль не унесет в море и не разобьет о камни на берегу. Так и дедушка с бабушкой - надежное пристанище в любую бурю, помощь и поддержка в любой беде. Они хранят память о своих родителях, о своих предках, как я буду своим внукам рассказывать о моих дедушке с бабушкой, и так живая связь времен не прервется никогда.



Ведь когда-то предки не знали грамоты. Откуда бы они проведали, какой народ их породил, из каких земель они родом? Откуда бы они узнали, как жить на свете, если б не бабушки-дедушки?



Только бы они были здоровы и веселы! Всегда, всегда помните о своих старших родственниках!Они уже старенькие, и у них никого ближе нас нету. Ведь их собственные родители уже умерли.



И даже если, когда я у них в гостях, мне кажется навязчивой их забота, то я смотрю в их добрые глаза, и делается стыдно.



Пусть мои дорогие бабуля и дедуля живут долго-долго, и ничуть не меняются, не болеют и не чахнут! Нам они очень-очень нужны!