Cочинение «Проблема просветительского реализма первой четверти XIX века»

В первой четверти XIX в. господствующим литературным направлением был романтизм. Одновременно, хотя на первых порах и не очень быстрыми темпами, происходило развитие реализма. Недооценивать неуклонный рост реалистических тенденций в русской литературе начала XIX в. нельзя, ибо в противном случае не будет понятной закономерность появления басен Крылова, комедии Грибоедова «Горе от ума», первых глав «Евгения Онегина», «Бориса Годунова».



Реализм был художественным выражением процессов, обусловленных социально-политической обстановкой 20-х годов, объективным ходом исторического развития. Общественный подъем 1812 г. , декабристское движение, повлиявшее не только на членов тайных обществ,— все это создавало необходимые основы для утверждения новых принципов литературного творчества. Представление об окружающей действительности конкретизировалось и вместе с тем усложнялось. Реализм как художественный метод раскрывал перед литературой новые возможности, содействуя отбору для воспроизведения наиболее существенных явлений, дающих представление о жизни со всеми ее противоречиями. В отличие от романтизма реализм не отрывался от реальной почвы. При этом действительность изображалась не в статике, а в динамике, в ведущих тенденциях.



Большинство ученых считают возмояшым говорить о становлении реализма уже в последней трети XVIII в. Применительно к этому этапу в развитии русского реализма нередко используется термин просветительский реализм.



Как бы ни различались точки зрения в науке на это явление, все же мояшо полагать, что реализм как особый тип художественного творчества в период своего становления носил просветительский характер. Это проявляется прежде всего в его подчеркнутой рационалистичности. Для просветительского реализма было характерно восприятие жизни не в ее сложности и противоречивости, а схематично, с четким противопоставлением добра и зла, добродетели и порока, в чем нельзя не видеть следования традициям классицизма. Это же относится и к принципам изображения человеческих характеров. Открытый дидактизм, прямая поучительность проявлялись в авторских суждениях или в выска-|ываниях положительных персонажей.



В начале XIX в. черты просветительского реализма чаще всего отражались в нравоучительных авантюрных романах, сатирических очерках, баснях. Вспомним А. Е. Измайлова (1779 — 1831), автора многочисленных басен и нравоучительного романа V характерным названием «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (1801), и В. Т. Нарежного (1780 — 1825), известность которому принес роман «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова».



Отличительными особенностями их творчества являлись стремление к правдивому изображению действительности, не сопровождаемые, однако, проникновением в тенденции ее развития, прямое поучение (дидактизм), внешний историзм, слабая индивидуализация характеров. Но литературный процесс продолжался, и в русском реализме постепенно накапливались новые качественные изменения, помогающие преодолевать черты непоследовательности, присущие просветительскому направлению.



Для реализма характерно прежде всего отсутствие нормативности, изначальной заданности, присущее всем дореалистическим направлениям (не только классицизму, но и до некоторой меры и романтизму). Именно поэтому реализм получил возможность художественного освоения мира без предвзятости, без заранее сконструированной схемы. Широта и подлинная свобода в изображении действительности помогли реалистам увидеть жизнь в ее неоднозначности, сложности, противоречивости. Постепенно постигается связь человека с окружающей средой. Правда, на первых этапах прежде всего подчеркивалась лишь зависимость человека от обстоятельств; уяснение диалектической связи личности и общества придет позже.



Романтизм искал некий положительный идеал лишь за пределами данного общества, вне феодальных или буржуазных отношений. Для реализма характерен был принципиально иной подход. Писатели-реалисты настойчиво ищут (и находят) в самой реальной действительности то положительное начало, которое связывается ими прежде всего с пониманием народа как главной, ведущей силы исторического процесса, как носителя лучших черт национального характера.



Критическое отношение к неблагоприятным условиям, которые оказывали резко негативное воздействие на характер общественных отношений, на судьбы народа и отдельных людей, придавало русскому реализму особую силу. Процесс этот продолжался на протяжении целого столетия, но начало ему было положено уже в первой четверти XIX в. Проблема человек и вечность оборачивалась проблемой человек и история. Проблема я и другой человек представала как проблема соотношения людей разных классов, сословий, социальных групп, психологических типов и темпераментов» ‘. Иными словами, происходила утрата всеобщности, ослабление универсализма. В силу этого на протяжении всего XIX в. романтики упорно отстаивали свои мировоззренческие и эстетические позиции. Вместе с тем они не могли не учитывать достижений реалистической литературы. Романтизм, несомненно, обогатил литературу многими художественными достижениями, мимо которых никак не могли пройти представители реалистического искусства. Опыт раскрытия сложного внутреннего мира личности помогал решать проблему реалистического изображения человеческого характера. Гражданский романтизм приобщал литературу к острым проблемам общественно-политической жизни, выдвигая на первый план принцип народности, что имело исключительно важное значение для реализма.



М. Горький проницательно заметил, что о многих наших классиках «трудно сказать с достаточной точностью — кто они, романтики или реалисты?. .

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