Cочинение «Проблема счастья в жизни человека»

Жизнь - такой экзамен,



Который не пересдашь!



Мне кажется, что прежде всего надо найти себя, поверить в себя, убедиться, что из тебя получится человек, и только тогда можно будет наити свое место в жизни, свое счастье. А в чем оно счастье?



Счастье- это просто и сложно. Счастье - это быть необходимым, нужным человеком, это любить жизнь, людей, свою будущую профессию. Счастье-это птица, которую ты хочешь поймать, а она не дается, улетает, подымается все выше и выше. Можно ошибаться, спотыкаться, падать. Но главное- находиться в движении. Самая большая моя мечта - не быть в жизни посредственностью. Быть посредственностью я не согласен. Мне хочется выбрать профессию по душе такую, чтобы работа мне приносила радость. В этом я вижу счастье. У каждого человека свое представление о счастье. Что для меня счастье? Это знать, что меня любят. Время идет , многое меняется. Мы взрослеем. Мы идем на встречу жизни. Идем в жизнь со своими мечтами , идеалами, желаниями. А в душе моей живет любовь.



Большая любовь к жизни, к людям, желание дарить им радость, пользу, счастье. . . Счастье-это жить под мирным небом и ярким солнцем. Счастье-это все самое - самое, что может приносить людям счастье и радость



На мой взгляд, шестнадцать лет - возраст, когда человек уже простился с беззаботным детством, но только начинает вступать во взрослую жизнь. Это трудное время ломки характера и судьбы для каждого. Моим сверстникам и мне не уже шестнадцать и не еще шестнадцать. Мы переживаем тяжелый в моральном и физическом смысле период взросления. Да, сейчас свободнее, чем было десять лет назад, но нельзя же выпускать на свободу пороки. Непростительно выливать на неокрепшие души подростков помои взрослых искореженных душ.



Взрослые не должны действовать по принципу "авось вырастет". Красивый и выносливый цветок не подарит миру свой аромат, если за ним не ухаживать. Он зачахнет.



Но многое зависит от самого человека. Несмотря на тяжелую обстановку, не так мало у меня знакомых, которые могут сказать: "Мне уже шестнадцать, я иду в этот мир с определенным багажом знаний и навыков. Но мне еще только шестнадцать, впереди у меня много дней, которые я проведу с пользой для себя, своей будущей семьи, своего Отечества". Я надеюсь на них. И я верю, что мое счастье мимо меня не пройдет. Я буду за него бороться. Я его обязательно наиду!!!