Cочинение «Проблема влияния определенной религии (шариата) на уголовное право»

Хотелось бы также отметить, что совместное существование, а тем более воздействие религии на уголовное право, не всегда отражает развитие правового государства. Некоторые религии не воспринимают те принципы, которые заложены в правовом государстве. Это сказывается соответственно и на уголовном праве определенных государств. Проблемы эти являются не только внутригосударственными, но и международными. Любое из существующих в мире государств, будь оно и небольшим, способно причинить немало вреда мировому сообществу. Поэтому, есть необходимость изучить опыт других стран, а также посмотреть влияние религии на становление уголовного права. Для примера, можно взглянуть на то, как складывалось уголовное право Судана, внутри которого происходит постоянная борьба уголовно-правовых и религиозных принципов, и какой из этого результат.



Для того, чтобы проиллюстрировать суть проблем, описанных выше, и показать, что прежде, чем вводить шариатское уголовное право на практике, его необходимо реформировать, развить и уточнить. Само собой разумеется, что проблемы, схожие с теми, которые возникали в Судане, возникнут везде, где в современных национальных государствах будет вводиться уголовное шариатское право или совместное существование какой-либо религии и уголовного права. –



Наиболее значительной датой, связанной с введением в Судане шариатского уголовного права, был сентябрь 1983 г. До этого уголовное право Судана основывалось на британском обычном праве, в том виде, в котором оно было адаптировано в Индии и других британских колониях.



Кроме того, как и на протяжении всей суданской истории, во многих частях страны применялось и продолжает применяться местное обычное право.



Я располагаю лишь очень незначительной информацией об уголовном судопроизводстве до 19 века, но могу смело предположить, что исторически сложившаяся модель децентрализованной власти в Судане не могла не отразиться и в этой сфере. . Огромная территория и недоступность многих частей страны наряду со сложившейся системой организации населения по племенному и этническому принципу всегда способствовали тому, что управление в Судане было децентрализовано и осуществлялось вождями племен и местными правителями. Объединение страны произошло только после 1821 г. , когда страна была завоевана турками и египтянами. Интерес (не такой уж большой) турецко-египетских правителей к делам местных жителей не распространялся за пределы больших городов, где действовали турецко-египетские кодексы, к тому времени уже испытавшие значительное влияние европейского права. Подавляющее же большинство суданцев на протяжении всего турецко-египетского периода жило по местному обычному праву, в мусульманских частях страны подвергшемуся воздействию шариата и до некоторой степени модернизированному им.



Хотя уже к началу 15 столетия большинство населения Судана приняло ислам, шариат не применялся там, как единая юридическая система, за исключением, возможно, лишь период 1884-1894 годов, т. е. периода махдистского государства.



А до этого периода шариатское уголовное право, если и применялось, то чисто номинально и зачастую с большой поправкой на местные обычаи. Например, за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений часто выплачивалась дийя ( штраф), но условия и размер выплаты определялись скорее местными обычаями, чем шариатом.



Муххадад Ахмед "ал-Махди", ("ведомый божественной волей"), начал в 1881 г. религиозно-политическую революцию, целью которой он провозгласил свержение "не-исламского" турецко-египетского режима. В результате ал-Махди и его приемник ал-Халифа (халиф) Абдуллахи постановили строго применять шариат, в том числе и шариатское уголовное право, на всей подконтрольной им территории.



Поскольку ал-Махди полагал, что исламская юриспруденция, ( фикх) , исказила и осквернила чистые исходные принципы шариата, махдистская власть запретила все ссылки на исторические школы основоположников исламского права при интерпретации соответствующих текстов Корана и Сунны. Вместо этого, единственным допустимым источником шариата помимо Корана и Сунны стали считаться декреты самого Ал-Махди. Хотя считалось, что это был период строгого соблюдения шариата, на самом деле махдистское государство применяло свою собственную версию шариата.



Кроме того, на протяжении короткого периода своего существования, это государство переживало бесконечные внутренние смуты, восстания и гражданскую войну, а также постоянные внешние войны. Поэтому у режима просто не было времени и ресурсов, чтобы развить собственные институты и отладить систему уголовного права. Таким образом, опыт махдистского правления не может быть надежной основой для создания современной системы уголовного права.



Завоевание страны в 1898 г. силами Великобритании и Египта имело целью уничтожение остатков махдистского государства. После короткого периода полевых судов в стране были введены принципы английского "общего права" и основанные на них своды законов, с соответствующими изменениями, внесенными в них с учетом опыта Индии. В это время колониальные власти готовили местных суданских специалистов с тем, чтобы они со временем заняли места офицеров полиции и судей.



Хотя после первых лет англо-египетского правления действие этих кодексов формально было распространено на всю территорию Судана, на деле они так и не смогли вытеснить традиционное право в сельских районах и в областях проживания кочевых племен. Когда в 20-х годах нашего века в стране была создана "туземная администрация", в определенных рамках уголовная юрисдикция судов вождей племен и местных правителей была признана официально. т



Не удивительно, что после того как подобная система, включающая элементы традиционного права, была институционально оформлена, объявление в январе 1956 г. политической независимости ничего в этой сфере не изменило. Вскоре после объявления независимости в стране развернулась дискуссия по вопросам о будущем конституционном и правовом строе, но вплоть до 1983 г. никакие реальные шаги в направлении изменения природы и содержания существовавшей ранее правовой системы не делались.



Тем не менее, корни того, что можно назвать юридическим государственным переворотом 1983 г. следует искать в политических и прочих процессах, которые начались в стране с 1977 г.



Я не буду рассматривать здесь мотивы и механизм юридического государственного переворота, осуществленного в Судане в 1983 г. , который ставил своей целью сделать шариат единственной правовой системой Судана. Нас больше интересуют последствия этого принципиального изменения политического курса для уголовного права Судана. В соответствии с новой политикой тотальной исламизации несколько основных кодексов, такие, как Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о правилах дорожного движения были пересмотрены и заново введены в 1983 г. с тем, чтобы новая версия была основана на шариатских принципах.

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