Cочинение «Профессия – “Офицер”»

Первой, главной и самой важной мужской профессией является профессия офицера. Отчетливо я осознаю, что для кого-то эта мысль спорная, а для кого-то и неприемлемая. Что ж, свою точку зрения не навязываю, но имею право высказать суждения в ее защиту. Профессия офицера — это боевая профессия. Мы — защитники! Мы — бойцы первой линии. За нами — страна. В случае необходимости нам принимать на себя первый удар. Война начинается только один раз и переиграть ее начало невозможно. Мы не имеем право спокойно спать, ибо войны начинаются по ночам. Мы не имеем право спокойно отдыхать, ибо, как показала история, войны случаются либо под праздник, либо с субботы на воскресенье. На плечах офицера лежит такая ответственность, которая не сравнима с ответственностью любой другой профессии. Да, есть такая профессия — Родину защищать!



Профессия офицера — это интеллектуальная профессия. Военное дело требует знаний такого уровня, который на порядок превосходит знания иной гражданской специальности. Боевая техника ракетно-ядерно-космической сложности, огромное количество элементов, из которых складывается современный бой, необходимость мгновенно принимать и исполнять решения, умный, не прощающий ошибок враг, — все это и многое другое приводит к тому, что современная война — это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Если допустить, что можно быть посредственным в каком-нибудь ином деле, то в том, от которого зависит судьба Родины, необходимо достигать полного совершенства.



Профессия офицера — это романтическая профессия. Если честно, то в военной повседневности, разлинованной распорядком дня, романтики нет. Тем не менее она есть: в конечных результатах трудных учений, сложных походов, напряженных боевых служб, в преодолении непреодолимых испытаний и, главное, самого себя.



Профессия офицера — это красивая профессия. Ее красят военная форма и боевые награды. Ее красят повседневные и праздничные воинские ритуалы. Ее красит военная музыка — песни, марши, сигналы. Ее красит своеобразный воинский этикет. Ее красит умение подчиняться и умение командовать.



Быть офицером — это красиво! Найдите мне другую, столь же красивую профессию. Уверен, не найдете!

Профессия офицера — это героическая высоконравственная профессия. В ее основе любовь и преданность Родине, готовность жертвовать собой и умение, если потребуется, “ достойно умереть”.

Профессия офицера — это педагогическая профессия. Ежегодно для военной службы в подразделения приходят 18-летние мальчишки. Из них надо сформировать воинов-патриотов и сознательных граждан России. Эту задачу исполняет офицер. Он — педагог, он — воспитатель. Редко найдется солдат или матрос, который не был бы благодарен своему командиру за науку. А возиться с молодыми людьми, ох, как непросто, но благородно и благодарно. Если угодно, армия — это своеобразный военный университет.

Профессия офицера — это бескорыстная профессия. Бескорыстный мужчина! Что может быть лучше и выше?! В России от века ими были офицеры. Где-то есть армии, куда идут служить, чтобы хорошо заработать. В России шли в офицеры, чтобы послужить Отечеству. Высшая ценность для военного россиянина не деньги — Родина. Любимец российского флота адмирал С. О. Макаров писал: “Денежное вознаграждение военных чинов за совершенные ими военные заслуги не подходит к духу русского воинства. . . Русский воин идет на службу не из-за денег, он смотрит на войну как на исполнение своего священного долга, к которому он призван судьбой, и не ждет денежных наград за свою службу. . . Тот, на кого в военное время могут влиять деньги, не достоин, носить офицерский мундир”.



Перестройка, а затем рыночные реформы обернулись для военной организации России — разладом.

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