Cочинение «Профессия которую я выбираю»

План



1. Наши детские мечты.



2. Выбор профессии – важный шаг человека:



а) все профессии важны;



б) познай самого себя.



3. Правильный выбор – залог счастливой жизни.



Чтобы прожить жизнь счастливо, надо с головой уйти в любимое дело, тогда некогда будет думать, счастлив ты или нет. Дж. Б. Шоу



Многие из нас еще в детстве задумываются о выборе профессии. Нам нравятся известные люди, и мы хотим быть похожими на них. Мы представляем себя доктором или известным журналистом, юристом или популярным артистом, иногда даже мечтаем быть президентом. Нередко хотим быть похожими на маму или папу. С возрастом наши взгляды меняются: не все профессии, о которых мы мечтали, нас устраивают. Мы более реально смотрим на мир и понимаем, что от того, какую профессию выберем, зависит наше будущее.



Выбор профессии – один из самых ответственных моментов в нашей жизни. В мире много профессий, но где-то есть одна единственная, твоя… Считают, что счастлив тот, кто утром идет с удовольствием на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Вот почему так важно правильно выбрать профессию. Как ее найти? Как не ошибиться? Есть много нужных профессий – престижных и тех, которые таковыми не являются, но все профессии в жизни нужны.



Возьмем профессии сферы обслуживания. У некоторых они вызывают пренебрежительную усмешку. А ведь, к примеру, с работой продавца, повара мы сталкиваемся очень часто и даже не замечаем, как много зависит от этих людей. Безусловно, профессия повара требует умения и искусства, но при этом мало кто из нас эту профессию относит к престижной, потому что считают, что научиться готовить может каждый. Но приготовить по-настоящему вкусный обед умеют, к сожалению, не многие. Нужно иметь талант, чтобы стать хорошим поваром и приготовить из обыкновенных продуктов необыкновенные блюда. Искусного повара называют кулинаром. Французский гастроном Саварен считал, что «поваром можно стать, но кулинаром надо родиться».



Кулинария – это целая наука, а у древних греков она считалась одним из видов искусств. Наверное, любой человек, если он влюблен в свою работу и выполняет ее творчески, «с душой», свою профессию может считать искусством. И нельзя утверждать, что какие-то профессии важнее, а без других можно обойтись. Все профессии нужны. Главное – выбрать ту, которая тебе нравится.



Мир профессий велик. Он включает в себя огромное количество специальностей. И каждый из нас стоит перед выбором. Мы сомневаемся, советуемся, заблуждаемся, прислушиваемся к мнению родителей, учителей, знакомых, друзей. Решающее слово, как правило, остается за родителями. Конечно, выбирать нужно то, что тебе нравится, то, где ты себя можешь проявить. При выборе профессии обращается внимание и на возможность устроиться по той или иной специальности на хорошую работу с достойной зарплатой.



Когда задумываемся о том, кем быть, нельзя забывать, что у всякой профессии свои требования к человеку. Бывает так, что тебе нравится профессия, а по состоянию здоровья она противопоказана. Разные виды труда требуют от человека разных качеств характера. Так, к примеру, не станет хорошим учителем тот, кто нетерпелив и несдержан, кто не может ладить с людьми. Суетливый и забывчивый человек не должен выбирать профессию хирурга. Ряд профессий требует умения быстро принимать решение и организовывать людей. К сожаленью, в молодом возрасте не всегда можно разобраться в своих способностях и сделать правильный выбор.



Любому человеку, сколько бы ему лет ни было, нелегко с достаточной быстротой ответить «да» или «нет», потому что самое трудное для человека – сделать выбор. От этого выбора зависит наша дальнейшая жизнь. Поэтому к выбору профессии нужно подходить с большой ответственностью. Надо только повнимательнее приглядеться к себе и реально оценить свои способности, желания, интересы.

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