Cочинение «Профессия врач»

Врач - это одна из давно возникших и почитаемых профессий. Люди всегда чтили и дорожили теми, кто мог избавить их от боли и вылечить от болезней. В русских произведениях доктора всегда занимали особое место. Очень красочно они описываются в рассказах А. П. Чехова. В рассказе «Ионыч» писатель описывает нам человека, который потерял моральные ценности. Доктор Старцев появился в городе С. с потрясающими планами, с благими целями. Первое время он даже на миг не думал покидать больницу. Но окружающая обстановка полностью переменила его. Алчность и желание разбогатеть заставили его забыть о нравственности. Теперь у него не было никакого желания помогать людям. Деньги стали смыслом его существования. В рассказе «Попрыгунья» Чехов рассказывает нам о другом докторе. Многие возлагают на Дымова огромные надежды, они считают его талантливым человеком. Он не интересовался лишь одной наукой, больше всего его волновала жизнь самого человека. Пытаясь вылечить тяжело болеющего мальчика, главный герой сам заболевает и впоследствии умирает. Поражает нас его бескорыстное желание вылечить людей. Антон Павлович Чехов чем-то похож на своего героя, ведь он сам всю жизнь был врачом.



Есть огромное количество врачей, имена которых никто не забудет. Например, очень смелый и талантливый польский доктор и преподаватель Януш Корчак. Даже попав со своими учениками в гетто, он отказался от побега, так как не мог бросить своих знакомых в беде. Более того, в последнем своем шествии по Варшаве на руках он нес больного ребенка. И даже последние минуты своей жизни в газовой камере он провел вместе с людьми, кого когда-то лечил. Времена Великой Отечественной войны показали, что среди нас много героев. Врачи и медсестры, не жалея своих жизней, под свистом пуль спасали людей. Скольким раненым они, не смотря на страх, помогли! Мне очень запомнился отрывок из рассказа «Судьба человека» М. А. Шолохова, где рассказывается о том, как шофер Соколов перевозивший снаряды был контужен. А когда пришел в себя, понял, что окружен врагами. Всех военнопленных заперли в развалинах церквушки. Главного героя страшно мучила боль от вывихнутой руки. Но вот раздался вопрос: «Раненые есть?» Это был голос врача. Он помог Андрею и пошел дальше помогать остальным раненым. И не смотря на ужасные условия, он исполнял свой долг. В работе Олейника «Памятник в Кабуле» повествуется о подвигах докторов в Афганистане, о том, как сложно было им. Не гладя на обстрелы, они продолжали спасать раненых солдат. Теперь, спустя года, к ним приходят солдаты, воевавшие в Афганистане, с благодарностью: “Спасибо Вам за то, что я жив!”



О врачебной профессии нам повествует Н. М. Амосов в книге «Мысли и сердце». Собственными руками он подарил сотням людей жизнь. Глаза многих детей наполнились счастьем, благодаря потрясающему хирургу!



Все знают знаменитого окулиста С. Федорова. Скольким он подарил зрение! Это необъяснимо, когда долгие дни в темноте сменяются солнечными, когда видишь голубое небо, зеленые деревья и все, что тебя окружает. Умные и талантливые люди свершают невероятное. Но случается, что врачам бывает очень тяжело, не всегда они в силах помочь больному. В их жизни бывают душераздирающие моменты, когда они вынуждены сообщить людям, что не смогли помочь их родным: «Мы сделали все, что могли, но…»



Когда-то древний мудрец произнес очень злободневные слова: «Врач должен обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва» Беззаветность, безумное желание помочь людям, любовь к своему делу обязательно должны быть присущи врачам. А слова из клятвы Гиппократа должны непременно сопровождать их всю жизнь: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного»



