Cочинение «Профессия врача - это подвиг»

На вопрос какая профессия самая важная, каждый ответит по-разному. А если спросить, какая самая трудная и напряженная, пожалуй, в первую очередь назовут тяжелые мужские специальности, вспомнят о пожарниках, спасателях, милиционерах или водных. Самыми знающими назовут ученых, всех работников умственного труда. Но, по моему мнению, существуют люди, работа которых объединяет все названные характеристики. Дело их жизни — самое необходимое, самое трудное, самое ответственное, требующее постоянного совершенствования. Это люди, перед которыми стоят важнейшие задачи — распознавать, лечить, предупреждать болезни, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья и трудоспособности людей, спасение жизни. И люди эти — врачи.



С давних пор именно им принадлежит заслуга продления жизни. Во времена, когда опустошительные эпидемии и войны уносили жизни миллионов людей, врачи упорно искали способы избавления и защиты от опасных заболеваний, старались снизить осложнения после ранений и оперативных вмешательств. Они создавали все новые лекарства и вакцины, часто испытывая их на себе, чтобы не подвергать опасности других людей. Благодаря им появилась возможность предупреждать и лечить огромное количество заболеваний, ранее считавшихся смертельно опасными.



В мире постоянно появляются новые, ранее неизвестные болезни, вспыхивают эпидемии. И как всегда на выручку приходят «стражи здоровья» — смелые, решительные люди, которые подвергаются неведомым опасностям, вступая в борьбу с вирусами, микроорганизмами и другими возбудителями заболеваний. Врачи, как и раньше, спасают людей, охраняют жизнь на Земле.



В суматохе сегодняшней жизни, когда каждый человек заботится прежде всего о хлебе насущном, вопросы здоровья зачастую отходят на второй план. И вспоминаем мы о себе, лишь когда становится совсем плохо. Вот тогда нам в большинстве случаев уже не обойтись без вмешательства специалиста. И врачи каждый день делают все возможное, а порой и невозможное, помогая нам снова вернуться к нормальной, привычной жизни.



А как часто представителям этой нелегкой профессии приходится спасать жизни и все зависит от их квалификации, способности принять правильное и своевременное решение. А ошибиться нельзя, так как цена ошибки — человеческая жизнь.



Трудно даже представить себе, что стало бы с планетой, если бы не было врачей. Если бы никто не занимался изучением причин и характера заболеваний, не искал спасительных лекарств и методов лечения.



Медицина постоянно находится в развитии. Новые болезни требуют новых знаний. К тому же, знания и умения врача не ограничиваются лишь областью чистой медицины. Настоящий специалист должен быть и хорошим психологом — уметь выслушать человека, проникнуть в его душу; уметь успокоить, вселить надежду, уверенность, веру; уметь убедить в правильности



и необходимости назначенного лечения. Ведь многие люди, как ни странно, неохотно заботятся о своем здоровье, и часто своим упрямством лишь ухудшают свое состояние, замедляют процесс выздоровления.



На мой взгляд, врачом может стать далеко не каждый. Для этой профессии необходимо обладать особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием, добротой; и в то ясе время — твердостью, способностью быстро принимать решения, огромным чувством ответственности. Это непременно должен быть человек, всем сердцем преданный своему делу; человек, который осознает всю важность и серьезность этой профессии; тот, кто не боится опасностей, трудностей, кто согласен всю свою жизнь посвятить людям и, работая, продолжать постоянно учиться и совершенствоваться.



По-моему, врачи каждый день совершают героические поступки. Ведь они спасают людей, их жизни, часто рискуя при этом своей; они продлевают существование всего человечества. А разве это не есть их настоящий великий подвиг?