Cочинение «Прогулка осеннему лесу»

Много чудесных мест есть на земле. Но мне кажется, что лучше нашей сибирской природы нигде не найдёшь. Красивее нашего леса, особенно в осеннюю пору, нигде нет! Не верите? Давайте вместе прогуляемся по осеннему лесу и понаблюдаем.

Посмотрите, какое разнообразие и великолепие растительности, буйство красок окружает нас со всех сторон. Вот великаны сосны взмывают в голубое небо, рядом с ними шумят белоствольные березки, как будто ища у них защиты от суровых сибирских ветров. Поражают своим могуществом кедры, которые стоят, раскинув во все стороны свои мохнатые лапы. На их зеленом фоне как фотомодели выстроились осинки. Листья на этих деревьях самых различных цветов: и жёлтые, и оранжевые, и бордовые, и коричневые. Красота, да и только! А вдалеке, видите, на лесной полянке стоит скромная красавица-рябинка, ярким огненным пламенем горят её гроздья.

Если мы пойдём по лесной тропинке в солнечный день, то услышим игривое шуршание листьев под ногами. Небольшой лёгкий ветерок может обрушить на нас целый листопад. Исполняя свой причудливый танец, листья опустятся на землю. Зачарованные этим зрелищем мы долго будем прислушиваться к шорохам леса.

Если мы продолжим нашу прогулку по дивному осеннему лесному царству, то обязательно заметим и лесное богатство - грибы. Вот стоит большой подосиновик, под тяжестью своей красной шапки он склонился на бок, так и не дождавшись грибника. Вот водят хоровод симпатичные лисички. Но самые «дружные» грибы в эту пору – опята. Облюбовав огромный трухлявый пень, они густо облепили его: тут и большие распустившиеся шляпы, и совсем ещё крохотные «пуговки». Да, богат наш лес грибами, но собирать эти дары природы нужно осторожно, ведь среди них есть и ядовитые, такие, как мухоморы, бледные поганки, ложные опята.

Осенью в лесу и птицы ведут себя по-особенному. Слышите, как они распевают свои трели. Сытно им осенью, потому и весело! На окраине леса – птичий переполох! Что случилось? Птах кто-то потревожил? Нет, это они прощаются с лесом, полями до весны перед отлётом в тёплые края. Уж очень холодно бывает у нас зимой, не каждый выдержит сибирский мороз!

Наша прогулка ещё не закончилась. Если вести себя очень тихо, то можно увидеть не только птиц, но и зверьков, таких как белка, бурундук, заяц. Может промелькнуть среди зарослей и рыжий хвост лисицы. Если очень повезет, то покажется могучий красавец лось – он завораживает своей степенностью и грацией. Менее приятна встреча с хозяином тайги, медведем, хотя осенью он сытый и вряд ли станет причинять вред людям.

Солнце клонится на закат. Давайте полюбуемся им в лесу: лучи, словно серебристо-золотистые нити, пробиваются сквозь ветви деревьев, а в центре их – огненный шар. Очарованные и заворожённые, мы выходим из леса. В голове всплывают строки А. С. Пушкина: «Осенняя пора – очей очарованье!» Трудно с этим не согласиться, да и наша прогулка этому доказательство!