Cочинение «Пророчества книги Даниила»

Разностороннее описание процессов и событий истории. Параллельные пророчества в книге пророка Иеремии. Перекрестные ссылки по событиям в книгу Откровение. Пророк Даниил (евр. - “Бог мой Судия” ) жил в Иудее (современная территория Израиля) в 624(?) - 538 гг. до н. э. В возрасте 20(?) лет попал в Вавилонский плен царя Навуходоносора. По библии в это время он получил дар от Бога в толковании снов ( Дан. 1,6) : “ 6 Между сими были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария.



17 И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны . ” И вместе с тремя другими был за ум выбран в советники царю (такие люди в Вавилоне назывались - Халдеями) .



И, вот однажды (спустя 3 года после пленения Даниила) , во времена расцвета Вавилона случилась такая история: Однажды вечером Навуходоносору приснился сон. Проснувшись утром, царь почувствовал, что этот сон имеет огромную важность для будущего, но он был в смущении, поскольку не мог вспомнить, что именно ему приснилось. Для разъяснения своего сна Навуходоносор призвал предсказателей, звездочетов и мудрецов. Он сказал ( Дан. 2,3 ) : “ 3 И сказал им царь: “сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон” . ” .



И сказали Халдеи царю ( Дан. 2,4 ) : “ 4 Царь! Во веки живи! Скажи сон твой рабам твоим, и мы объясним значение его ” .



Далее разговор пошел так ( Дан. гл. 2 ) : “ 5 Отвечал царь и сказал Халдеям: “слово отступило от меня; если вы не скажите мне сновидения и значения его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины;



6 Если же расскажите сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть; итак скажите мне сон и значение его” .



7 Они вторично отвечали и сказали:” Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение.



11 Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богову, которых обитание не с плотью” .



12 Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов Вавилонских . ” Новость быстро распространилась по Вавилону и дошла до Даниила ( Дан. 2,13 ) : “ 13 Когда вышло это повеление, чтоб убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их . ” - Даниил принадлежал к образованной элите Вавилона, но он не был ни звездочетом, ни предсказателем, ни чародеем.



Итак, что же было дальше: Когда был издан указ, касающийся предсказателей и мудрецов, Даниил попросил время на то, чтобы помолиться. Стоя на коленях, он обратился с искренней молитвой к Богу небесному. Он попросил Бога раскрыть ему сон, который видел Навуходоносор, со всеми подробностями и истолкованием.



Навуходоносор с тревогой ожидал новостей во дворце, когда к нему ввели Даниила. И сразу же царь спросил ( Дан. 2,26 ) : “ 26 Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром:” Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?” “.



И здесь мы обратимся к Книге Даниила ( Дан. гл. 2 ) : “ 27 Даниил отвечал царю и сказал: “Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.



28 Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. ” .



К какому конкретно времени относится пророчество сна Навуходоносора? Когда этот сон сбудется окончательно? В последние дни. Даниил сказал: “Но есть на небесах Бог” . Даниил не мог раскрыть содержание сна, но это мог сделать Бог. Действуя через Даниила, именно Бог раскрыл сон Навуходоносору.



Но перед тем, как мы разберем этот сон, надо также отметить, что в последствии Бог на эту же тему показал еще один сон Даниилу ( Дан. гл. 7 ) . Поэтому в своем описании и толковании сна Навуходоносора, я так же опишу сон Даниила. Это описание будет идти вслед за толкованием сна Навуходоносора.



Мы продолжаем читать последнюю часть текста 28 : “ Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие:



29 Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и Открывающий тайны показал тебе то, что будет.

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