Cочинение «Просвещение и культура – художественный анализ»

В начале XIX века в России открывается целый ряд высших Учебных заведений; университеты в Казани, Харькове и других городах; в Петербурге учреждается Педагогический институт, в 1819 году преобразованный в университет, в 1811 году был открыт Царскосельский лицей. Эти высшие учебные заведения становятся значительными рассадниками культуры и просвещения. При них возникают литературные общества, издаются журналы. Большое оживление замечается в области литературы. Выходит много журналов, и не только в Петербурге и в Москве, но и в Харькове, в Казани и других городах. Эти журналы отражают ту борьбу, которая шла между консерваторами и прогрессивно мыслящими людьми. Происходят оживлённые споры по вопросам литературы и языка, идёт борьба литературных направлений.



После войны 1812 года реакционеры с благословения правительства обрушиваются на университеты.



Поход против науки начался с Казанского университета, где после ревизии 1819 года было уволено одиннадцать профессоров по обвинению в неблагонадёжности.



Были удалены наиболее известные профессора из Петербургского и других университетов. Усилился гнёт цензуры. Цензоры часто видели выступления против правительства и религии там, где их совсем не было. Произведения прогрессивной тематики и тем более с революционной политической направленностью не разрешалось печатать, и они распространялись в рукописном виде. Переписывались вольнолюбивые стихотворения Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, стихотворения и поэмы поэтов-декабристов.