Cочинение «Птичий футбол»

В этот день мы ощутили весну. Пригревало солнышко, которое растопило остатки снега, и ручьи с солнечными отблесками бежали дорожками. В кронах деревьев стоял птичий гул. Это драчун-воробьи как всегда чего-то не поделили и ссорились между собой. Мы подошли к трамвайной остановке. Вокруг было так хорошо, что даже хотелось, чтобы трамвай не подходил. Мы с удовлетворением смотрели на голубей, которые разгуливали просто по ручьям, которые бежали вдоль рельсов. Какая-то бабушка бросила голубям пригоршню семян. Птицы поспешно подхватывали неожиданное угощение. Где не взялись – поналетали воробьи. В птичьей столовой началась ссора. Воробьи сердито вспархивали, прыгали и старались сесть между семенами и голубями.



Неподалеку от нас стоял с отцом малыш. Он ел медовый пряник и, разломивши его пополам, бросил голубям. К угощению поспешила голубка – она первая его заметила. ЕЕ нарядное белое на хвосте заканчивалось темной. Голубка с силой ударила клювом по медовый прянике, он отскочил просто к кавычкам темного голубя. Той начал перемещать медовый пряник так, чтобы было удобнее клюнуть в мякоть. Один из голубей решил оттиснуть счастливого побратима от кусочка медовый пряника. Это ему удалось. Правда, медовый пряник во время голубиной суеты отлетел, но уже к воробьиной стайке. Но голуби не думали разводиться с лакомым кусочком и начали давить воробьев.



- Взгляни, птичий футбол! – сказал отец малыша, который бросил птицам медовый пряник.



Прежде чем пройти к трамваю, этот птичий футбол закончился. Птицы съело лакомство тем не менее разлетаться не спешили. И здесь бабушка снова бросила им семена. Малыш тоже захотел медовый пряником пернатых, но подошел трамвай, и птицы разлетелись.