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Cочинение «Птицы улетели»

Возле моего дома есть береза. Летом возле дерева летают птицы, поют соловьи. Дереву было очень весело, оно радостно шумело
листвой. Но пришла осень, и птицы улетают, они «готовят чемоданы», чтобы улететь на юг. Дереву грустно! Оно начало скучать.
Начал капать осенний дождь, он капал и капал. . . А утром закончился. На зиму дерево не приготовилось. Березка скучала по своим
птицам. Не грусти, березка! Скоро наступит лето. Начнут прилетать скворцы, соловьи, ласточки и стрижонок Скрип!!! И дерево
радуется, что проживет с птицами еще много лет.

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