Cочинение «Птицы улетели»

Возле моего дома есть береза. Летом возле дерева летают птицы, поют соловьи. Дереву было очень весело, оно радостно шумело

листвой. Но пришла осень, и птицы улетают, они «готовят чемоданы», чтобы улететь на юг. Дереву грустно! Оно начало скучать.

Начал капать осенний дождь, он капал и капал. . . А утром закончился. На зиму дерево не приготовилось. Березка скучала по своим

птицам. Не грусти, березка! Скоро наступит лето. Начнут прилетать скворцы, соловьи, ласточки и стрижонок Скрип!!! И дерево

радуется, что проживет с птицами еще много лет.