Cочинение «Путешествие в старину»

В жизни бывает много моментов, которые сначала помнишь, потом быстро забываешь. Но то, что произошло со мной этим летом, я буду помнить всю жизнь.

Это было путешествие с семьёй в Египет. И не просто мы загорали и купались в Красном море и в бассейне, а была очень познавательная поездка в Луксор – это самое важное и драматичное место в истории Египта. Именно там я увидела, как жили фараоны, царицы и их семьи. Я побывала в гробницах: Рамсеса, Тутанхамона, царицы Хатшепсут, Нефертити и Нефертари. Побывала в храме, который возводили в Древнем Египте люди своими руками.

Это было восхитительно! Моему изумлению не было предела! Как люди много веков до нашей эры всё это могли сотворить без техники и растворов. И эти сооружения стоят до сих пор! Я узнала много нового и интересного! Было ещё много экскурсий, но эта была особенная. Хотя температура была пятьдесят градусов, не было усталости, потому что это было очень интересно. Не только вспомнить, что мы проходили по истории, но и увидеть всё собственными глазами и потрогать руками.

Я очень мечтаю на следующий год съездить с родителями в Египет-в город Каир, посетить великие пирамиды Хеопса и других фараонов. Они меня заворожили!