Cочинение «Путеводные огни»

Крошечный по объему рассказ В. Г. Короленко «Огоньки» рождает массу ассоциаций. Поражаешься мастерству и мудрости писателя, сумевшего несколькими фразами изложить целую философскую программу. Начиная рассказывать о конкретных огнях далекого и желанного берега, Короленко незаметно подводит читателя к общим рассуждениям о смысле и цели человеческой жизни. Это скорее философское эссе — мысли вслух умудренного опытом писателя о путеводных огнях, ведущих людей по жизни. Кажется, все не ладится, сплошные срывы и неудачи, а потом появляется слабенькая надежда, поддерживающая силы, ведущая к намеченной цели. И чем увереннее, настойчивее идешь вперед, тем реальнее и быстрее достигаешь желаемого. Конечно, жизнь не стоит на месте, меняемся мы, меняются и ориентиры, к которым мы стремились, пытаясь достичь цели. А потом появляются новые рубежи, такие же далекие и манящие, как огни родной пристани. И снова человек «отправляется в трудное плавание» — большую и сложную жизнь. «Но все-таки. . . все-таки. . . впереди — огни!. . » Эти слова В. Г. Короленко заключают в себе большой философский смысл и мудрость самой жизни. Мы продолжаем жить и надеяться на лучшее, более светлое будущее, а иначе и не стоит жить. «Человек создан для счастья, как птица для полета. . . » — утверждают герои другого рассказа В. Г. Короленко, «Парадокс». И действительно, каждый из нас стремится вперед к намеченной цели, ожидая лучшего светлого будущего. Не всегда оправдываются наши ожидания, но мы снова и снова идем навстречу трудностям, веря, что счастье совсем рядом, стоит только протянуть руку. Знаем твердо, что нельзя останавливаться: «Дорогу осилит идущий». И мы стремимся вперед к таинственному и заманчивому грядущему, к путеводному огоньку.