Cочинение «Путевые этюды»

У каждого человека есть место, в которое всегда хочется вернуться, где тебя любят и ждут. Это маленькая деревенька или посёлок или город… Словом - это родина, на которую всегда неумолимо тянет. И ждёшь то время, когда собран чемодан и куплен билет. Скоро! Скоро! Скоро состоится эта долгожданная встреча с тем местом на карте, где тебя любят и ждут люди, улицы, скверы и … детские площадки. Своё взросление мы замечаем именно на детских площадках. Моя первая горка, первые качели были в городе Ростов-на-Дону.







Этому городу всего 257 лет, он основан на пересечении южных торговых путей, и в нём нет памятников старины и архитектуры, которые врежутся в память и запомнятся на всю жизнь. Но само лишь название этого города будоражит моё воображение; вызывает самые тёплые и яркие воспоминания. Неумолимо хочется сесть в скорый поезд «Тихий Дон», а утром сойти на ростовском вокзале.



Ещё свежо, воздух чист после тёплой южной ночи. Делаю глубокий вдох, закрываю глаза, представляя бабушкин дом, стол, накрытый к нашему приезду. . , и вдруг слышу радостные возгласы, «Как доехали?», «А где Лена?», «Как она выросла!», «Идём же скорее…»







Я дома…. В Ростове родилась я, здесь же родилась моя мама. Мы любим этот город, в нём живут мои бабушка и дедушка - самые близкие и дорогие люди. Здесь живут мамины одноклассники и лучшая подруга. И ничего удивительного, что дочь маминой подруги стала лучшей подругой для меня. Целый год мы переписываемся и созваниваемся…. Целый день, и весь вечер мы говорим и не можем наговориться. Оказывается, за год произошло очень много событий.







Я люблю Ростов. Люблю тихие провинциальные улочки на окраинах, шумные современные проспекты с рвущимися вверх высотками; и, конечно, вымощенные булыжником переулки, сбегающие к набережной. Я очень люблю кататься на речном трамвайчике, бесконечно удивляясь, как в этом замечательном городе невообразимым образом сочетаются незатейливая провинциальность и сумасшедший ритм южной столицы России.



Да разве красота только в этом? Дома, улицы… А люди? Ведь город населяют донские казаки. Часто вечерами из тихих старых дворов доносятся казачьи песни. Поют казачки о подвигах, о любви. Почти каждая песня – это музыкальный рассказ, это исповедь. Далеко разносится в вечерней тишине « По Дону гуляет казак молодой…» И кажется, что слушают песню старые деревья, одинокие фонари и сам батюшка Дон… Конечно, я ещё не знакома с великим романом Шолохова, но мои родители уже показали мне на набережной Дона памятники Григорию и Аксинье. И всякий раз, разглядывая их, я размышляю, что же это за люди - донские казаки, о которых так много мне рассказывал мой дедуля.







А утром - вновь суета, шум. Старый Ростов не был бы Ростовом без знаменитого южного базара. Такого многообразия, шума, суеты я не видела больше нигде: роскошные помидоры, пупырчатые огурчики, огромные арбузы и сочные персики! От такого обилия кружится голова. И нам с мамой хочется всего и сразу!



Так уж вышло, что мои родители много переезжали с места на место (мой папа военный), и я видела много разных городов, но тем радостнее осознавать, что среди вечных перемен есть отрывок постоянства – город моего раннего детства; место, куда хочется вернуться, где меня любят и ждут!