Cочинение «Рахманинов Сергей Васильевич»

Заниматься музыкой Сергей Рахманинов начал в четыре года и с удовольствием играл сонаты известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена. В 18 лет он окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано, а через год – по классу композиции. Его наградили большой золотой медалью за выдающиеся исполнительские и композиторские успехи. На выпускной экзамен Рахманинов представил одноактную оперу «Алеко» .



За нее присутствовавший Чайковский поставил ему пятерку с тремя плюсами. Через год опера молодого композитора была поставлена в Большом театре. Она получила высокую оценку крупнейших музыкантов, критиков, слушателей. Творчество композитора развивалось интенсивно. В 90-е годы началась продолжавшаяся всю жизнь концертная деятельность Рахманинова, ставшего одним из великих композиторов мира. Слушателям Рахманинова казалось, что он не знает ни каких технических трудностей. В 1897 году прозвучала первая симфония Рахманинова. Из-за небрежности оркестрантов и дирижера симфония была исполнена плохо, и концерт окончился провалом. Рахманинов был в отчаянии. Три года он не брался за сочинения музыки, сомневался, не верил в свои силы. Но композитор не может жить без музыки. И Рахманинов снова вернулся к творчеству. Первые годы 20-го столетия стали годами расцвета его композиторского дарования. Появляется светлая волнующая канта «Весна» , «Зеленый шум» . Он пишет Второй и Третий концерты для исполнения фортепиано с оркестром. В эти годы засверкала еще одна грань таланта Рахманинова.



Он раскрывается как прекрасный оперный и симфонический дирижер, давший своеобразное толкование многим классическим произведениям. В 1917 году он выехал с концертами в города Европы и Америки. Всюду, где бы он не появился бублика стремилась в концертные залы, восторженно писала о нем пресса, с газетных полос не сходили его портреты. Рахманинов остался жить в Америке, где свою тоску по родине он выразил в Третьей симфонии. Во время Великой Отечественной войны денежный сбор одного из своих концертов, он передал в Фонд обороны СССР с такими словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верить в полную победу» . Через все творчество Рахманинов проходит тема Родина. Лиризм соединяется в его музыке с величавыми эпическими образами. Широк диапазон чувств, выраженным композитором в своих произведениях, – от тихого покоя до сильной взволнованности, от светлой радости до сумрачной печали. Уже в прелюдии, написанной еще в юности для любимого своего инструмента – фортепиано, сочетаются характерные для Рахманинова могучая колокольность и стремительное, бурное движение. (Материал для сообщения взят из энциклопедии «Что такое, кто такой» том 3)