Cочинение «Ранний период английской литературы XVIII века»

Для раннего периода английской литературы XVIII в. особенно характерны такие романы, как «Робинзон Крузо» Дефо (1719) и «Путешествия Гулливера» Свифта (1726), поэтическое творчество А. Попа и просветительско-журналистская деятельность Стиля и Аддисона. Джозеф Аддисон (1672—1719), сторонник буржуазной партии вигов, автор классицистской трагедии «Катон» (1713), и Ричард Стиль, автор нескольких нравоучительных комедий, издавали первые английские журналы, положившие начало западноевропейской журналистике.



Первым журналом был «Болтун» Стиля, издававшийся с 1709 г. Стиль выступил в нем под псевдонимом Исаака Бикерстафа, заимствованным у Свифта. Вскоре к Стилю присоединился его друг Аддисон, и журнал издавался ими до 1711 г. , пользуясь у лондонцев значительным успехом. В дальнейшем журнал неоднократно менял названия: «Зритель» (1711—1712), «Опекун» (1713), «Англичанин» (1714). В каждом номере, выходившем обычно раза три-четыре в неделю, помещались одна большая статья-эссе и несколько мелких заметок и объявлений.



Аддисон и Стиль знакомили читателей с вымышленными издателями журнала и авторами очерков, придавая их образам известные типические черты. В качестве издателей «Болтуна» фигурировали астролог и ученый Исаак Бикерстаф и его младшая сестра Дженни Дистаф. Особенно большой круг авторов появился у «Зрителя», хотя это были все те же Стиль и Аддисон. Здесь действовал целый «клуб», добровольно снабжавший читателей новостями и состоявший из нескольких членов: добродушного чудака сквайра Роджера Коверли, богатого купца Эндрью Фрипорта, отставного военного капитана Сентри, молодого щеголя Уилли Хоникома и некоторых других, выступавших эпизодически. Вводя эти. образы вымышленных авторов (из которых особенно удался обаятельный сэр Коверли), подлинные авторы журнала хотели отразить в миниатюре все английское «общество», точнее, его привилегированные слои; при этом ярый виг Д. Аддисон, прославлявший в «Катоне» гражданские доблести и непримиримую принципиальность, здесь, наоборот, рисовал довольно идиллические отношения между представителями различных партий и группировок, приоткрывая этим завесу над компромиссным характером английского общественного строя, над фактической солидарностью дворянства и богатой буржуазии. Создавая образы авторов-рассказчиков, а иногда рассказывая и их личные истории, Аддисон и Стиль много сделали для становления английского романа XVIII в.



Аддисон и Стиль привлекали к участию в своих журналах и других сотрудников (например, А. Попа), печатали и подлинные письма читателей, и рекламные объявления, но основу журнала всегда составляли их собственные статьи-эссе. Эти очерки носили крайне разнообразный и внешне бессистемный характер, но общими чертами их оставались добродушный юмор и несколько завуалированная дидактичность. Журналисты писали о модах и разных интересных житейских фактах, о событиях светской хроники, балах и маскарадах; они также посвящали свои статьи проблемам философии и литературы, воспитанию детей и нравственным вопросам.



Стилю лучше удавались очерки о людях, Аддисону — теоретические рассуждения. Сделавший блестящую политическую карьеру (он был в 1708 г. министром по делам колоний в правительстве вигов, а позднее — государственным секретарем), Аддисон всячески подчеркивал свое уважение к политическим институтам Англии, к ее религии и общественному строю. Буржуазные принципы Аддисона особенно ярко выражены в третьем номере «Зрителя», где он рассказывает сон, который якобы ему приснился. На самом деле это аллегория, изображающая могущество капитала и процветание страны, где властвуют деньги. На золотом троне восседает прекрасная дева, имя которой Кредит, вокруг нее лежат груды золота, на стене начертана Великая хартия вольностей. Но в зал врывается «молодой человек 22-х лет», который ведет с собой Анархию, Атеизм и Суеверие. Кредит падает без чувств, в стране начинаются разруха и оскудение. Аддисон имеет в виду претендента на английский престол, младшего брата королевы Анны, Джеймса Стюарта, вторжения которого в Англию с нетерпением ждали тори и особенно якобиты, сторонники Стюартов.



Однако страну спасает принц Георг Ганноверский, за которым следуют Свобода и Монархия, Умеренность и Религия. Эта политическая аллегория предостерегала читателей от возможной реставрации Стюартов и агитировала за Георга Ганноверского, их дальнего родственника и будущего короля Англии, ставленника партии вигов. Буржуазная конституционная монархия, представленная как невероятный союз Монархии и Свободы, и англиканская церковь, равно противопоставленная и Суеверию (католичеству) и Атеизму, — таковы идеалы вига Аддисона.



Аддисон был одним из зачинателей английской литературной критики, которая широко представлена в его журналах. Так, 16 номеров «Зрителя» (выходившего ежедневно) было занято его статьями, посвященными творчеству Мильтона. Знаменитая поэма «Потерянный рай» (1667) рассматривается Аддисоном как эпическая поэма и сопоставляется с «Илиадой» Гомера. Аддисон сумел показать своим современникам великолепные достоинства этой поэмы.



Эстетика Аддисона, как и его собственная трагедия «Катон», носит классицистский характер; но в то же время в ряде своих статей он выходит за рамки классицизма: очень высоко ценит Шекспира, допускает наличие фантастики в литературном произведении (ссылаясь опять же на Шекспира с его «благородной необузданностью воображения») и уделяет значительное внимание народному творчеству. В двух номерах «Зрителя» разобрана старинная народная баллада «Чевиотская охота».



Среди очерков, написанных Ричардом Стилем, особого внимания заслуживает «История Александра Селькирка», опубликованная в 26-м номере журнала «Англичанин» (1713). Эта подлинная история матроса, высаженного рассерженным капитаном на необитаемый остров и проведшего там более четырех лет, легла в основу знаменитой «Истории жизни и приключений Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.



Как было отмечено, журналы Аддисона и Стиля неоднократно меняли свои заглавия. Был, например, даже журнал «Любовник», где вымышленным автором статей выступал влюбленный мечтатель и чудак, напоминающий Дон Кихота, и где Стиль намеревался поместить серию любовных романов. Но этот журнал выходил нерегулярно и просуществовал всего три месяца. Широкая волна подражаний знаменитым журналам Аддисона и Стиля прошла по Англии; новый вид литературного творчества понравился читателям. «Шептун», «Ворчун», «Брюзга или Диоген», «Болтунья», «Попугай», «Всеобщий зритель», даже «Москвитянин» — таковы только некоторые заглавия журналов, издававшихся в первой трети XVIII в. в Англии самыми различными деятелями, талантливыми и бездарными, тори и вигами, знаменитыми и безымянными. В числе издателей журналов выступили и поэт А. Поп, и великий реалист Фильдинг, не говоря уже о Дефо, который практически был предшественником Стиля и Аддисона, издавая в начале века «Обозрение дел во Франции и остальной Европе», где речь шла, правда, завуалировано о вполне реальных английских делах.

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