Cочинение «Раскрытие пословице: Делу время потехи час»

Ничто не воспитывает человека так, как дело. Дело осмысленное, результатами которого можно гордиться. Если умело сочетаются моральные и материальные стимулы, появится в конечном счете и подлинная культура в работе. Но дело не только воспитывает человека, оно помогает добиться определенных высот в любом начинании.



В народе всегда уважали трудолюбивых людей. И в фольклоре мы встречаем много подтверждений тому. Взять хотя бы пословицы и поговорки: «Терпенье и труд все перетрут», «Под лежачий камень и вода не течет», «Горька работа, да сладок хлеб», «Делу время — потехе час». С самого детства мы слышим от взрослых о том, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И это действительно так. Например, иногда бывает, что не хочется садиться за уроки. И тогда постепенно появляются пробелы в знаниях, а восполнить их потом очень тяжело. Поэтому надо стараться заниматься делом каждый день. А хорошо сделанная работа всегда приносит радость и чувство удовлетворения. Один из моих любимых рассказов, который я прочитал еще маленьким и запомнил навсегда, — это рассказ М. Стеценко «Сладкая вода». В нем говорится о мальчике Мите и его дедушке. «Интересный у Мити дедушка. Ни одной минуты без дела не сидит», — отмечает автор. И вот однажды дед работал во дворе, а внук отдыхал рядом, лежа на траве.



После тяжелой работы, решив передохнуть, дедушка подошел к ручейку и стал пить, а напившись, сказал: «Какая сладкая вода!» Митя удивился; он всегда пил воду и никогда не чувствовал, чтобы она была сладкой. Дед ответил, что не для всех вода сладкая, и попросил Митю помочь ему. Митя взялся за работу, очень устал, а когда выпил воды, чтобы утолить жажду, почувствовал, что она действительно сладкая. Так открылся ему настоящий секрет: труд облагораживает человека, а награда за сделанное дело кажется намного приятнее. Конечно, про отдых тоже не надо забывать, но его нужно сначала заслужить. «Сделал дело — гуляй смело», — говорят в народе.