Cочинение «Расскажите о творчестве одного из поэтов "Серебрянного века"»

"Серебряный век" русской поэзии стал в последние годы предметом искреннего внимания читателей. Словно из небытия, к нам вернулся целый пласт русской культуры. Но "серебряный век" - это не просто набор русских поэтических имен. Это особое явление, представленное во всех областях духовной жизни России. Само определение "серебряный" основано было на сопоставлении с пушкинской эпохой, которую называли золотым веком русской поэзии. Этим определением пользовались сами поэты. Так, в "Поэме без героя" Анны Ахматовой есть такие строки: "И серебряный месяц ярко Над серебряным веком стыл". Известный художественный критик С. Маковский называет свою книгу о русской культуре конца XIX-начала XX века, изданную в эмиграции, "На Парнасе серебряного века". Определение это закрепилось, оно стало не только поэтическим, им пользуются и ученые. Прежде всего обратимся к той атмосфере духовной жизни России рубежа веков, которая стала условием развития и подъема поэтического творчества. Этой атмосфере присуща двойственность. С одной стороны, это был необычайный расцвет, причем расцвет во всех областях культуры, науки, искусства. В экономике Россия достигла такого уровня, что многие предрекали: XX век будет "веком русских". В изобразительном искусстве не только творили великие художники, но и возникали целые художественные школы, направления, и среди них особенно важное- "Мир искусства" во главе с живописцем А. Бенуа. Журнал, который издавала эта группа, был сам по себе явлением книжной графики, отличался такой высокой культурой художественного оформления, что сохраняет свое значение и до наших дней. В области театрального искусства глубочайший след был оставлен К. Станиславским и Ф. Шаляпиным, А. Павловой и В. Мейерхольдом. Назвать можно еще очень многих, но есть одно имя, которое не возможно не упомянуть. Это имя Дягилева. Он не был ни художником, ни актером, ни поэтом. Ему был присущ талант, пожалуй, еще более редкий для России - талант организатора. Именно С. Дягилев устраивает знаменитые русские сезоны в Париже, которые открыли заново всему миру Россию не только как экзотическую страну, где лежат снега и по улицам бродят медведи, но и как страну величайшей культуры, столь богатую талантами, страну, обладающую высоким потенциалом в самых разных областях искусства. Именем С. Дягилева названа одна из площадей в Париже, именно балетные спектакли его труппы дали начало тому явлению, о котором годы спустя шутливо заметил поэт: "А так же в области балета мы впереди планеты всей". Вспомним также, что зарубежные, в частности, американские балерины часто брали себе русские псевдонимы. В этот же период необычайный подъем переживает русская философская мысль - недаром его называют ренессансом, возрождением. Однако в определении "серебряный век" заложен и иной смысл, отражена вторая сторона духовной жизни России рубежа веков. Серебряный век в отличие от пушкинского золотого проходил под знаком луны (вспомним слова Ахматовой). Луна в мировой мифологии - это символ ущерба, умирания, и вся культура начала века была пронизана тревожными предчувствиями грядущих страшных лет России. Две эти особенности - бурный расцвет и предощущение близкого краха предопределили развитие русской поэзии серебряного века. Хотелось бы сказать и о временных границах серебряного века русской поэзии. Когда он начался - это в целом известно: 90-е годы XIX века, выход из эпохи безвременья, преодоление кризиса поэзии. Бесспорно и то, что расцвета, наивысшей точки развития творчество поэтов серебряного века достигло в 1910-х годах: время зрелого творчества А. Блока, А. Белого, З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Брюсова, время, когда продолжали писать стихи М. Волошин, Ф. Сологуб, и в те же годы на русском Парнасе появляются новые литературные течения: после безраздельного господства символизма его позиции оспаривают прямые наследники - акмеисты и прямые оппоненты - футуристы. В эти годы в поэзию активно входят имена Анны Ахматовой, Михаила Кузмина, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, Игоря Северянина, Марины Цветаевой, Велимира Хлебникова, Сергея Есенина, Николая Клюева, Бориса Пастернака. Этот список можно было бы продолжить. Спорным является вопрос о том, когда же закончился серебряный век русской поэзии. Некоторые прямо называют дату: 1917 год.

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