Cочинение «Рассказ о Максиме»

В годы войны на полях сражений и в тылу врага советские воины сражались за Родину до последней капли крови.

Огромные партизанские отряды формировались во всех оккупированных частях страны. Партизаны не давали фрицам отдыху: подрывали мосты, сжигали штабы, склады, казармы фашистов.

Я хочу рассказать о подвиге нашего ровесника Максима. Отряд Максима воевал в Брянском лесу.

Максимка думал, что как только примут его в партизаны, так сразу же дадут пулемет. Но оказалось, не просто стать настоящим бойцом. Почти каждую ночь отправлялись партизаны в поход. С ними всегда был Максим. Он нес пулеметные ленты и винтовки раненых бойцов.

Максимкин пост был у штаба. Он смело и четко нес вахту. А днем была учеба, но не простая, а военная. Надо уметь стрелять из автомата, знать оружие врага, умело переползать, бить неприятеля прикладом. Парнишка был самым маленьким в отряде. Его отправляли с разными поручениями, но воевать еще не разрешали. Максимке было очень обидно. Когда пошли в бой против карателей, Максимке приказали дежурить в медицинском пункте.

Партизанский отряд увеличивался с каждым днем. Однажды ночью партизаны вступили в бой с немецкими войсками, идущими к фронту. Бой шел до рассвета. Партизаны напали внезапно. Враг начал удирать. Вдруг через лежащих ы снегу бойцов перескочила лошадь со всадником. Было еще темно, и никто не узнал Максимку.

Через мгновенье застрочил пулемет. Спустя минут пять партизаны увидели возвращающегося всадника на вороном коне, а впереди , опустив головы, шли два немецких солдата и офицер с папкой. А в папке были документы.

Через год Максимке исполнилось четырнадцать лет, и ему выдали оружие. Максим прошел войну от партизанского отряда до Берлина. Сейчас полковник Максим живет в Минске.

Это лишь один случай, а во время войны их было больше тысячи. Каждый из нас должен помнить такие имена, как Володя Колядов, Лида Матвеева, Валентин Котик, Марат Казей, Зина Портнова, и многие другие!