Cочинение «Рассказ о моем дедушке»

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она забрала жизни многих людей. Но многие из них выжили. Тех людей, которые участвовали в этой войне и сейчас живут, называют ветеранами войны. Мой дедушка один из них.

Его зовут Василий Семёнович Кухтин. Он родился в 1925 году. Когда началась война, дедушке было только 16 лет. Но как только ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию. В течение 2-х недель его учили стрелять из ружья. Затем его отправили на фронт, служить в пехоте.

Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. Мой дедушка три раза ходил в атаку. На третий раз его ранили в ногу. Рана была очень сильная. Дедушка думал, что он уже умер, но когда он открыл глаза, увидел, что он находится в госпитале. Множество раненых и умирающих людей лежали рядом с ним. Вокруг них суетились медсестры. Одна из них подошла к дедушке. Она распорола ему штаны и сделала перевязку ноги. Дедушка сказал, что может ходить. Ему дали палку, чтобы опираться на неё. После недолгого лечения в военном госпитале, дедушку отправили в Россию поездом. Там его вылечили. Комиссия признала, что дедушка негоден к войне.

Прожив полгода в России, дедушку снова призвали в армию, уже в 1944 году. Из-за больной ноги, дедушку учили водить танк. Он учился на танкиста 2 месяца. Дедушка поехал на фронт, получив специальность: механик-водитель. Его танк несколько раз подбивали немцы и один раз, танк сильно горел, но мой дедушка спасся.

К этому времени Россия была освобождена от фашистских захватчиков. Дедушка принимал участие в освобождении Венгрии и Австрии. Когда война кончилась, часть, где служил дедушка, осталась в Австрии на 3 года, чтобы поддерживать порядок. Дедушка вернулся на родину в 1949 году, потому что войсковая часть, в которой он служил, перегоняла танки из Австрии через Венгрию, Румынию, Украину и Белоруссию в Россию.

Я не хочу, чтобы была война, и русский народ погибал. Пусть на нашей планете будет мир!



В мирные годы война к нам пришла,

Многие жизни с собой унесла.

Храбро сражались наши полки,

Врага раздирали, словно волки.

Многие, многие там полегли,

Но отстояли честь нашей земли.

Мы победили в смертном бою

И доказали храбрость свою!

Жизнь и свободу солдаты спасли,

В страшных сраженьях они полегли.

В сердце их подвиги мы сохраним.

Память погибшим, и слава живым!