Cочинение «Рассказ о моем друге»

Друг познается в беде. Пословица Я хочу рассказать о моем друге Сергее. Ему тринадцать лет. Он обычный нескладный подросток, с вечно торчащими вихрами и ссадинами на руках. Примечательные у него только глаза: они большие, круглые, широко открытые, серого цвета. Когда я смотрю на Сергея, мне кажется, что он удивлен всем, что видит, поэтому хочет все понять и узнать. Сергей — спортсмен-пловец. У него второй взрослый разряд по вольному стилю, но он никогда этим не гордится. А только изредка пользуется: иногда спорит с ребятами, что первым доплывет до другого берега пруда, или скажет, что дольше всех просидит под водой. Но это не главное в его характере. Он в прошлом году спас меня, после этого мы особенно сдружились. Я плохо плаваю, но никогда в этом не признавался никому. Сергей предложил плыть к острову посреди реки. Все поплыли, а я почему-то испугался и стал молча тонуть. Сергей увидел и вытащил меня. Потом он занимался со мной, теперь я “сносно плаваю”, как отмечает мой друг. Но и я помогаю Сергею в учебе, когда он отстает или чего-нибудь не понимает. Он часто уезжает на соревнования, подолгу бывает на сборах, много пропускает учебных занятий. Сергей сообразительный, когда я ему объясняю трудный материал, он быстро “схватывает” и хорошо все усваивает. В свободное время мы любим с другом поиграть в футбол или хоккей, почитать интересную книгу, просто обменяться мнениями об интересном фильме. Мы дорожим нашей дружбой