Cочинение «Рассказ о моем прадедушке»

2ая Мировая война подготовлена силами Германии и ее союзниками (Италия, Япония, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария). Эта война началась как война между двумя коалициями: Германией и ее союзниками против Англии и Франции. В этой войне участвовало 72 государства, 110 млн. человек было мобилизовано, погибло 35 млн. человек.

СССР вступил в войну 22 июня 1941 г года. Самые тяжелые и кровопролитные бои шли на Европейской территории России. Было необходимо держать большие сухопутные армии и армии на Тихоокеанском флоте на границе с Японией, опасаясь нападения с их стороны.

После окончания Великой Отечественной Войны 8 августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской Конференции, объявил войну Японии. 9 августа 1945 года начались боевые действия.

Мой прадедушка, Алешкин Антон Илларионович, был призван в Армию в 1938 году на Тихоокеанский флот. 4 года он нес службу на границах России на подводной лодке Щ-108 и получил звание старшины. Когда начались военные действия против Японии, он принимал активное участие в боевых действиях. В ночь с 8 на 9 августа 1945 года СССР, а с ним, естественно, и Тихоокеанский военно-морской флот, вступил в войну с Японией. Корабли, авиация, береговые части, морская пехота флота к началу боевых действий были в состоянии полной готовности к предстоящим сражениям на море, в воздухе и на суше. Флот к началу войны имел 2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 19 сторожевых кораблей, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 49 охотников за подводными лодками, 204 торпедных катера, 78 подводных лодок.

Мой прадедушка награжден медалью Ушакова. Это очень высокая награда. Его подводная лодка №Щ-108 неоднократно выслеживала и торпедировала корабль противника с боевыми снарядами. Эти потери со стороны врага были для нашей страны стратегически важными. 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. В эту победу большой и незабываемый вклад внесли военные моряки-тихоокеанцы, весь Тихоокеанский флот.

Прадедушка не любил рассказывать о тяжелых и суровых днях войны. Он не считал себя героем и говорил, что всем было очень трудно, но это было общее дело. Демобилизовался он только в 1948 году. После окончания войны он продолжал нести службу по охране границ с Японией. После войны он был награжден юбилейными медалями к 25-летию и 50-летию Победы.

В то время когда мужчины мужественно сражались с врагом, наши женщины самоотверженно трудились в тылу. Моя прабабушка, Фролова Анастасия Васильевна трудилась на фабрике "Освобожденный труд". Женщины ткали сукно и шили шинели для солдат и офицеров. Работали по 24 часа в сутки. Женщин возили рыть окопы вокруг Москвы осенью 1941 года. Они также устанавливали противотанковые "ежи". Прабабушка награждена медалью "За оборону Москвы", а также всеми юбилейными медалями к 25-летию, 50-летию, и 60-летию Победы.

Пройдут десятилетия и века, но в памяти народа этот подвиг навсегда останется выдающимся примером массового героизма, мужества и стойкости в борьбе за свободу и независимость! В день 60-летия ПОБЕДЫ мы с глубокой признательностью будем вспоминать тех, кто ценой своей жизни освобождал нашу Родину, народы Европы от страшного ига фашизма, кто, преодолев все трудности военных лет, своим трудом приближал Великую Победу и после войны, в короткий срок, поднял из руин и пепла города и села.