Cочинение «Рассказ о своей малой Родине »

Евгений Гребенка по-сыновьи любит свою родную Полтавщину за ее роскошную природу, синюю, как море, степь, щебет жаворонка и расписные сады. Лучшего места на земле для него нет. Здесь его корни, отчий край, над которым витает дух предков. Так воспринимать красоту природы и гармонию может лишь духовно богатый человек! С хлебом в душу всосал он полтавский говор и шутки, делил с трудолюбивыми добрыми земляками печаль и радость, нежную замечтавшуюся песню, полтавские галушки. Часто обращался к этому источнику, чтобы оживить патриотические чувства. Полтавщина была для него рецептором духовно-эмоциональной жизни, крылом, правдой, жизнью.



У каждого из нас есть своя маленькая Родина. Для меня – это вечно юное Тернополье. О его стены ломали свои сабли турки, пытались поработить поляки. И выстоял мой край, так как живет в нем эхо казацких дум, вдохновляет трудолюбивых и национально сознательных людей вещее Шевченковое слово, шепот Франковых лип и пение несравненной Соломии. А известна ли вам наша духовная Мекка – Зарваница, к которой идут богомольцы не только из Европы, а и далекой Америки? Чудотворная Богородица оберегает мою родину. Меня привлекает красота моих родных мест. Хотя нет у нас степей бескрайних, но есть замечательные поля, которые летом колосятся буйными волнами хлебов и зелеными коврами свекл, есть вишневые сады и парки, невысокие горы и нарядные леса… Все мне до боли близкое и родное, так как это – моя земля.



“Может, где-то земля есть лучшая и высшая, а над ней — небо золотое, а мне наилучшая та, где вишня мамина цветет”. И это воистину так. Хоть медленно, но уверенно ступает жизнь по моей Тернопольщине. Несет она прошлую славу в грядущие века, новейшей красотой окрыляет ее, богатеет волей и добром. Это наш маленький рай на земле, и он будет со мной всегда, где бы я не ступала.