Cочинение ««Расстрелянное Возрождение» в литературы 20- 30-х годов»

Термин «расстрелянное возрождение» впервые предложил бесспорный литературовед Юрий Лавриненко, употребив его как название сборника лучших текстов поэзии и прозы 30- х гг. За это десятилетие (1921-1931) украинская культура была в состоянии компенсировать трехсотлетнее отставание и даже перевесить на территории отчизны влияние других культур, русской в частности (на 1 октября 1925 года в Украине начислялось 5000 писателей).



Это Возрождение было связано с тем, что украинские художники даже при условиях замалчивания и запрета (припомним Емской указ) создали тексты, достойные мировой оценки (П. Кулиш, И. Франко, М. Коцюбинский), с долгожданным обретением Украиной своей государственности, с датой украинизации и разносторонних свобод, обещанных революциями 1905-1917 гг. Выйдя в массе своей из низших слоев населения (служащем, разнорабочие, священники, рабочие, крестьяне), новое поколение украинской элиты часто не имело возможности получить систематическое образование через войну, голод и необходимость зарабатывать насущный хлеб. Но, работая «на грани», стараясь использовать всякую возможность ознакомиться с мировой культурой, расправить веками скованное творчество, они пронизывались наиболее современными тенденциями и создавали действительно актуальное искусство.



Главными литературными объединениями были «Звено» (позднее «МАРС»), «Плуг», неоклассики «Молодняк», «Союз писателей западной », ЛОЧАФ (объединение армии и флота). Самым влиятельным был «Закалка», который позднее был переименован на «ВАПЛИТЕ» («Вольную Академию Пролетарской Литературы»). Именно ВАПЛИТЕ в лице Николая Волнового начало славную литературную дискуссию 1925-1928 гг. и победило в ней, доведя наличие и необходимость национальной, специфической украинской литературы, ориентированной на Европу, а не на Россию. Что же определяло творческие поиски новейшей элиты и тематику ее творчества? Составляющими ее мировоззрения был бунт, самостоятельность мышления и искренняя вера в собственные идеалы. В большинстве своем это были интеллектуалы, которые делали ставку на личность, а не на массу. За ними прятались глубокие поиски и вопросы. Посмотрим на некоторые интереснейшие тексты.



Проза делилась на два течения: сюжетная и бессюжетная. В бессюжетных произведениях главным было не предложение или слово, но подтекст, дух, «запах слова», как говорил Волновой. Стиль сильных чувств и проникновение в сущность явлений называется неоромантизмом или экспрессионизмом. В этом направлении работали Николай Волновой, Юрий Яновский, Андрей Головко, Юлиан Шпол, Алексей Близко, Лесь Курбас, Николай Кулиш и много других.



Главная идея новеллы «Я (Романтика)» Волнового — разочарование в революции, кричащие разногласия и раздвоения человека того времени. Главный персонаж – человек без имени, а значит, без индивидуальности, без души. Ради революции он убивает свою мать и наказывает себя мысленным взором: стоила ли революция такой жертвы. В романе Валерьян Пидмогильного «Город» впервые в украинской литературе проявились элементы философии экзистенциализма. Главный герой в стремлении наслаждения идет от удовлетворения физического к высочайшим религиозным высотам. Тем не менее даже в такой сложной тематике писатель не превращает роман в простой сказ «людной» философии, а творчески осмысливает ее в применении к нашему, национальному мироощущению. В поэзии интереснейшими есть поиски символистов Александра Олеся и Павла Тычины. В своем сборнике «Солнечные кларнеты» Тычина отобразил всю широту просвещенного и тонкого ума, который созерцает богатство украинской природы, желая докопаться к ее первопричинам. Когда Коммунистическая партия СССР поняла свое поражение, она начала действовать запрещенными методами: репрессиями, замалчиванием, сокрушительной критикой, арестами, расстрелами. Перед писателями стоял выбор: самоубийство (Волновой), репрессии и концлагеря (Б. Антоненко-Давидович, Остап Вишня), замалчивание (И. Багряный, В. Домонтович), эмиграция (В. Винниченко, Е. Маланюк), или писание программных произведений на прославление партии (П. Тычина, М. Бажан). Большинство художников было репрессировано и расстреляно.



Какая же судьба их произведений? Когда в 1947 году Иван Багряный выдал за границей свой поэтический сборник «Золотой бумеранг», вторым названием его было «Остатки утерянного, репрессированного и уничтоженного». Произведения запрещались, замалчивались, многие из них были навсегда утрачены. Хотя и функционировали в самиздате (Иван Багряный), рукописных копиях, выходили за границей.



Трагическая судьба поколения 30- х годов демонстрирует нам всю силу украинского духа, его творческий потенциал, необходимость, своего пути и независимости от влияния других культур.