Cочинение «Расцвет искусства – художественный анализ»

Последняя треть XVIII века — время значительного расцвета русского искусства. Это объясняется в основном тем, что в искусство (главным образом в живопись) приходят представители народных масс и близких им общественных слоев, одарённые большими творческими силами и талантливостью. Преподавателями в Академии художеств становятся русские художники. Усиливается интерес к народному творчеству.



Все виды искусства — архитектура, живопись и скульптура — выдвигают замечательных русских мастеров. В области архитектуры появились такие знаменитые зодчие, как Баженов, строитель дома Пашкова в Москве (ныне одно из зданий Библиотеки имени Ленина), и Казаков, создавший здание сената в Московском Кремле (теперь здание Верховного Совета СССР), «Благородное собрание» в Москве (ныне Дом Союзов), с известным Колонным залом. Много общественных зданий, дворцов, домов в Петербурге и его окрестностях, в Москве и провинции было построено в это время.



В живописи знаменитыми мастерами были Левицкий и Боровиковский. Они стремились к верности и правдивости в изображении человека, в передаче своеобразия изображаемого ими лица.



В скульптуре особенно прославился Ф. И. Шубин, земляк Ломоносова, тоже сын рыбака. В его работах (бюсты Ломоносова, Н. И. Панина и др. ) сочетаются строгость стиля и соразмерность частей, присущие классицизму, с подлинной правдивостью в изображении человека.



Обращение к народно-песенному творчеству, наблюдающееся особенно широко в конце XVIII века, очень обогащает музыку русских композиторов последней трети века: Фомина, Бортнянского и других. В 90-х годах особенной известностью пользуются романсы и песни.



В театре широкое распространение получает комическая опера на бытовые сюжеты из русской жизни.