Cочинение «Размышление Военные устои и любовь к Родине»

В содержании воинского воспитания важное место занимает пропаганда боевых традиций. Освоение этих высоких духовных ценностей, во-первых, обеспечивает преемственность в работе по формированию у личного состава высоких морально-боевых качеств защитников Родины, что способствует глубокому осознанию им своих служебных обязанностей. Во-вторых, это могучее средство воздействия на умы и сердца воинов активно способствует восприятию ими героических дел, свершенных советскими людьми в боях за Родину, за дело своих предков, как примеров для повседневного подражания. Боевые традиции, в-третьих, рассматриваются как конкретный итог и, следовательно, в известном смысле средоточие опыта воспитания воинов в духе верности своей Родине, военной присяге, высокой дисциплинированности, готовности к героическим подвигам. Именно поэтому во всем процессе воинского воспитания боевым традициям уделяется неослабное внимание. Используются различные формы пропаганды и агитации.



Таким образом, воинское воспитание–целенаправленный процесс формирования морально боевых качеств у вооруженных защитников государства Российского. В единстве с нравственным, правовым, трудовым, эстетическим и физическим воспитанием воинское воспитание служит необходимым условием развития личности воина, укрепления морального духа, повышения боевой мощи Вооруженных Сил России, успешного выполнения ими своих задач как в мирное время, так и в условиях войны, если она будет развязана.

Боевые традиции армии и флота - это исторически сложившиеся обычаи и моральные правили, ставшие нормой поведения воинов в бою и в мирное время, активно побуждают их образцово выполнять свой воинский долг, честно и добросовестно служить своему народу, своей Родине.



Войсковая практика свидетельствует, что боевые традиции повсеместно взяты на вооружение как испытанное и эффективное средство воспитания мужественных, стойких и умелых защитников Родины. Всюду, где служит российский воин, рядом с ним несут бессменную вахту боевые традиции.

Основными боевыми традициями Вооруженных Сил являются:

- беззаветная преданность и горячая любовь к Родине, постоянная готовность защищать ее до последней капли крови;



- непримиримость к врагам Родины, высокая бдительность;

- верность воинскому долгу, военной присяге, самоотверженность и массовый героизм в бою;- любовь к родной армии и флоту, к своей части, верность Боевому Знамени, Флагу корабля;

- постоянное стремление к совершенствованию боевого мастерства, повышению военных знаний, неустанная борьба за высокую боевую готовность, образцовый порядок, организованность и дисциплину;





- войсковое товарищество и коллективизм, уважение к командиру и защита его в бою.

Особую ценность боевые традиции представляют для воинского

воспитания личного состава армии и флота. Их изучение и пропаганда способствует формированию у воинов высоких морально-боевых качеств, необходимых для достижения победы в современном бою, помогают готовить воина-гражданина, патриота, обладающего сильным духом, несгибаемой волей, мужеством и храбростью, в совершенстве владеющего военной техникой и оружием. Выдающийся полководец М. В. Фрунзе считал традиции нашей армии залогом будущих великих подвигов советских воинов. В своем приветствии воинам героической 51-й Перекопской дивизии он указывал на то, чтобы "память о славном прошлом запечатлелась и, не умирая, передавалось из поколения в поколение новым составом полков дивизии.



Воспитательное воздействие боевых традиций заключается, прежде всего в силе примера, которая побуждает новые поколения воинов идти по стопам своих отцов и дедов, множить их славные дела, беззаветно служить Родине. Сила положительного примера - это огромная сила, а когда она сочетается с идейной убежденностью, любовью к Родине, когда мотивами поведения человека, его действий становятся благородные цели, она умножается во сто крат. Известно ведь из истории, что в годы Великой Отечественной войны сотни воинов наших Вооруженных Сил в критические моменты боя, следуя примеру Александра Матросова, закрыли своим телом амбразуры вражеских дотов и дзотов; более трехсот советских летчиков повторили подвиг Николая Гастелло. Свыше 11000 человек за героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Положительный пример героев оказывает воздействия не только на отдельного человека, но и на воинские коллективы в целом.



Славной страницей в истории русского военно-морского флота вошло Наваринское сражение 1827 года, когда дважды было нанесено сокрушительное поражение турецкому флоту. В этом сражении особенно отличился экипаж корабля "Азов" под командованием Лазарева. "Азов" получил 153 пробоины, но из боя не вышел. Весь экипаж корабля вел себя героически. Он потопил два турецких фрегата и корвет, подбил 80-пушечный турецкий корабль, который выбрался на берег и взорвался. За эти победы и подвиги экипаж корабля "Азов" первым удостоился Георгиевского флага. Интересно подчеркнуть, что в составе экипажа этого корабля служили лейтенант Нахимов, мичман Корнилов, гардемарин Истомин, впоследствии ставшие адмиралами и героями русского флота.



Пропаганда боевых традиций помогает воспитывать воинов, цементировать воинские коллективы, мобилизовать личный состав на совершенствование своего мастерства, укрепление воинской дисциплины, повышение бдительности, боевой готовности войск и сил флота. В боевых традициях воины находят лучший образец для выборы нравственного идеала, к которому стремятся, которому подражают, который является побудителем их поступков.

Боевые традиции связаны между собой. Они отражают славу, величие и особенности Вооруженных Сил России и служат делу повышения их боеготовности. Боевые традиции явились могучим духовным оружием нашей армии и способствовали ее победам.

Армия и флот неотделимы от своего народа. В армию и флот ежегодно приходит пополнение с трудового фронта. Отслужив в рядах Вооруженных Сил, они снова возвращаются к труду. Да и сама служба в рядах армии и флота есть большой и напряженный труд. Без упорного труда нельзя освоить сложную боевую технику, нельзя воспитать в себе качества воина, всегда готового выступить на защиту Родины и отстаивать ее умело и мужественно.