Cочинение «Размышление на тему: ищите и берегите друзей»

Эти слова Шота Руставели — золотые. Ведь без друзей человек не может жить. К кому ты пойдешь, когда на душе тяжело? К другу, конечно. У нас сейчас входит в моду иметь своего психотерапевта, к которому можно сходить, рассказать о чем-то наболевшем. Но я думаю, что не каждый сможет излить душу перед практически незнакомым человеком. А вот близкий друг у нас — словно родной. Он вас и выслушает, и поможет чем-нибудь.



Я считаю, что жизнь без друзей очень скучна. Ну что это за жизнь: учеба, дом и опять учеба или работа?! Так же голова кругом пойдет.



Хорошо иметь друзей, но лучше, когда имеешь немногих друзей, но таких, которые за тобой в огонь и воду пойдут, чем много друзей “на минутку”. Когда у тебя есть что им дать, или когда они тебя боятся, потому что ты сильнее. Таких друзей нужно опасаться. Есть очень хорошая пословица: “Явный враг — полбеды, а неверный друг — настоящая беда”.



И еще один аспект — старость. Пока ты молод, полон сил, ты с головой уходишь в работу, в семью. И отсутствие друзей незаметно. Но когда ты постарел, пошел на пенсию, дети разъехались — ты остаешься один, без друзей. А ведь одиночество приближает смерть. Ты постоянно один, на всех ворчишь, сидишь в четырех стенах, и тебе хочется умереть. А те, у кого есть друзья, постоянно гуляют вместе, ходят друг к другу в гости — им хорошо, и старость не так заметна.



Люди, заботьтесь о себе — ищите и берегите друзей!



Был такой случай. В редакцию одной молодежной газеты пришел молодой человек. Он готов был заплатить большие деньги за то, чтобы напечатали одну-единственную строчку: “Лариса, я люблю тебя, прости меня! Саша”. Объявление было напечатано. На следующий день началось что-то невообразимое. Телефоны в редакции не умолкали. Звонили девушки, от которых ушел любимый, женщины, потерявшие своих мужей. Звонили с детьми и без, замужние и разведенные. Звонили Ларисы, волею судьбы разлученные со своими Сашами. Звонили и умоляли, просили, требовали назвать фамилию или адрес автора объявления.



В городе с миллионным населением тысячи Ларис и тысячи Саш. А еще есть Людмилы, Елены, Наташи и Коли, Димы, Сережи. И у каждого — острая душевная боль и ожидание счастья. И сколько их, любящих, потерявших друг друга в этом огромном мире, разменявшихся по мелочам, забывших о главном: “Я люблю тебя!” А вокруг — “куплю”, “продам”…



“Прости меня!” А рядом — “Голосуйте за меня” и “Сам дурак!” Почему же люди так глупы? Не ценят своего счастья? Почему?! Ведь все так просто: “Я люблю тебя!” — и никаких проблем. “Прости меня!” — и хочется бежать сломя голову к нему, забыв обо всем: о делах, о проблемах, о гордости… У Марины Цветаевой героиня ее “Повести о Сонечке” говорит примерно так: “Ну почему они такие жадные, почему?! Я же ничего не прошу. Только скажи одно-единственное слово: люблю. И все. И я поверю. Часто думаю: “Ты только скажи, я проверять не буду!” А ему легче горы перевернуть… Ну почему же они такие жадные?!” Действительно, почему? Иногда хочется закричать: “Люди! Остановитесь! Не нужно больше разлук! Не нужно больше жертв!. . Умейте любить! Дорожите любовью! И не расставайтесь с любимыми…” Ведь нужна-то всего одна фраза: “Прости меня, я люблю тебя”.



* О, любви неистовый разбег,

* Жизнь, что обжигает и тревожит!

* Человек, когда он человек,

* Без любви на свете жить не может.



А мы живем, себе же вопреки. Бросаем любимых, расстаемся, уходим и лишь потом понимаем, что потеряли счастье, понимаем, когда уже поздно. А ведь решение очень простое: “С любимыми не расставайтесь”. На протяжении многих веков твердят эту истину. В творчестве почти каждого писателя можно найти ее отголоски. Вот хотя бы А. С. Грибоедов, “Горе от ума”.

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