Cочинение «Размышление о неповторимой личной судьбе человека»

Для современной урбанизированной молодежи образ “жизненной тропы” иногда может показаться устаревшим поэтическим символом. И все же она, наверное, существует, если бы мы на протяжении жизнь не пользовались услугами автомобилей, компьютеров, интернетовских сетей, удобными знакомствами и связями. И все же эту единственную, неповторимую жизненную тропу должны протаптывать своими силами, так как это – наш путь от юности до зрелости, от родительской опеки в самостоятельную жизнь.



Поэтому так важно не ошибиться, выбирая свою тропинку, чтобы не вела она нас в дальнейшем окольными путями, чтобы не поросла колючими тернами, которые преодолеть будет очень сложно. Но жизненная тропа имеет и еще одно, чрезвычайно важное направление. Хотя и нельзя ею возвратиться назад, но она навеки соединяет нас с самыми родными понятиями – домом, семьей, в которой выросли, обычаями, Родиной. И чем больше протоптана тропа, тем крепче эта связь и тем более сильны мы сами. Правильно избранная тропинка прибавляет нам жизненной уверенности, делает смелее и вместе с тем более осуществимыми наши планы на будущее.



Мы, дети НТР и информационного общества, не боимся устаревших символов, не сторонимся тропы своего рода, ищем ее еще в юности, ступаем по ней твердо, ведем собственных детей, благословляя на добро и счастье. Каждый молодой человек с боязнью и с огромным любопытством заглядывает в будущее. Оно видится светлым, без проблем и непременно победным. Верить в это необходимо, но еще важнее понимать пути достижения своей цели. Я надеюсь жить, не оглядываясь на мелочные проблемы, чувствуя постоянную уверенность в себе и в завтрашнем дне, имея возможность углубиться в большое дело – благотворительное или научно-исследовательское. Я не строю себе “воздушных замков”, но и не хочу жизни будничной, однообразной, постной. Имею намерение попробовать разные острые ощущения, много путешествовать, знакомиться с интересными людьми и самому быть очевидцем и участником исторических событий. Мне чуждо манерное скромничание наподобие: “Не каждому стать космонавтом, главное быть Человеком”. Для того и пишется это слово с заглавной буквы, чтобы Человек ощутил себя победителем, покорителем жизненных вершин.



Очень необходимыми считаю такие человеческие качества, как целеустремленность, настойчивость, оптимизм. В достижении цели тяжело обойтись без стальной силы воли. Но, конечно же, бороться за признание нельзя, не считаясь с мыслями и чувствами людей, которые тебя окружают, не строя отношения с ними на началах Добра и Любви. Успеха может добиться только человек, который владеет особым Божьим даром обаяния, умением нравиться людям не внешними чертами, а душевными качествами и сплотить их вокруг себя. Хочу и учусь быть таким. Верю, что с такими же людьми построим счастливое будущее для себя и для Родины!