Cочинение «Размышление о войне»

Война - это очень страшное, разрушительное действие, это горе и слёзы миллионов людей.

Во время второй мировой войны очень много людей боролись за освобождение своей земли: одни на фронте, другие в тылу врага, и если бы ни они, может быть, нас бы не было. Люди отдавали свои жизни ради жизни и счастья других поколений. Они - настоящие герои. Никто из них не думал о себе. В годы войны было очень развито партизанское движение. Но в партизанских отрядах, также, были и предатели. Их презирали как наши, так и немцы. В партизанских отрядах на ряду со взрослыми были и дети, которые тоже внесли свой вклад в освобождение нашей земли. Они знали, на что шли, но смерть их не страшила.

В этой войне советский народ проявил героизм и отвагу. Я считаю, что наши воины достойны подражания в мужестве и любви к своей Родине.