Cочинение «Размышления по поводу темы дружбы»

Дружба — это прежде всего взаимопонимание, откровенность и искренность. “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты” – эта пословица аккумулирует в себе жизненный опыт и мудрость многих поколений. В самом деле, узы дружбы чаще всего объединяют людей, у которых много общего: местожительство, обучение, работа, привычки, интересы, вкусы, моральные критерии. Конечно, правил без исключений не бывает, но больше шансов стать друзьями имеют ровесники или те, кто находится на одной ступени социальной лестницы.



Мне почему-то кажется, что ключ к пониманию странных слов старика викинга кроется именно в этом, последнем, — социальном положении. И Олав, и Гаральд, и Эйрик, которые в минуты опасности или жизненных недоразумений подставляли Гримру дружеское плечо, тоже были вельможами и уважаемыми людьми. Без сомнения, они были смелыми, добрыми и искренне могли поддержать другого, когда это было необходимо. Но, когда Гримр был счастливым, их сердца молчали. Ведь каждый из них мог оказаться на месте Гримра, каждый считал себя достойным славы и почестей, которые выпали на его судьбу. Наверное, они ему завидовали. А источником зависти, по моему мнению, является то, что люди, у которых много общего, считают несправедливым, когда кого-то одного случай выносит на гребень славы или богатства. Мне кажется, если бы Гримра снова постигло несчастье, друзья, не медля, пришли бы ему на помощь. Они не стали хуже, сердца их не зачерствели, но им не по силам было вырвать из души змею зависти. Так как они – лишь люди…



Думаю, старый викинг был прав. В счастье не может быть друзей. Но надеюсь, что моя собственная жизнь опровергнет эту мысль. Странные вещи происходят в нашей жизни, в нашем с вами прошлом и настоящем